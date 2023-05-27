全台最高餐酒館攜手噶瑪蘭 天空樹下午茶全新登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
CÉ LA VI Taipei調酒團隊特別設計3款展現噶瑪蘭威士忌特色的調酒。圖／CÉ LA VI Taipei提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CÉ LA VI Taipei調酒團隊特別設計3款展現噶瑪蘭威士忌特色的調酒。圖／CÉ LA VI Taipei提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

位於信義區微風南山48樓、隸屬全球奢侈品集團LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessey）的CÉ LA VI Taipei，是目前全台最高高空餐酒館；自6月1日起將攜手屢獲世界冠軍肯定的台灣在地威士忌品牌噶瑪蘭，推出全新天空樹下午茶，創作出充滿台灣在地風味的微醺台式下午茶套組。

每天下午3點至5點半， CÉ LA VI Taipei總有許多慕名而來享用下午茶的民眾，可坐在面對台北101的無敵台北高空景觀，並配備有冷暖空調的戶外包廂，享用天空樹下午茶。每套天空樹下午茶套組內含4鹹點與8甜點，搭配每人1杯無酒精飲品，每人僅需1090元+10%，想搭配酒精性飲品，也僅需加價300元，多款限定調酒任選。

在這次的微醺台式下午茶套組的4鹹點與8甜點當中，有3款鹹點與4款甜點分別運用了「山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌」與「層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」，完整展現台式美食精髓，以及享譽國際的台灣威士忌風味。另外隨餐附上層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌噴瓶，喜歡酒感重的客人，也可在食物噴上濃郁威士忌，增添風味，感受更豐富的威士忌魅力。

4款鹹點包括「鳳梨鮮蝦脆桶」、「伊比利豬老饕營養三明治」、「藍蟹米糕義式飯球」與「XO大腸包小腸」。8款甜點包括「龍眼乾巧克力夾心餅乾」、「酒香慕斯酒凍」、「櫻花蝦鹹蛋糕」、「酒香珍珠蛋塔」、「香蕉你個芭樂泡芙」、「檸檬奇亞籽愛玉」、「百香芭樂塔」與「花生糖蔥泡泡」。

除微醺台式下午茶套組，CÉ LA VI Taipei調酒團隊也特別設計3款展現噶瑪蘭威士忌特色的調酒。鄉間兒時 （450元）以「山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌」為基酒，取其獨具個性，風味直接而清新的莓類香氣，並帶有棉花糖般的甜感，用酒述說蘭陽平原的故事。

森林小徑（450元）採用宜蘭盛產的蜜餞，具有濃厚成熟果乾的香氣，點亮「層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」的調配工藝，在酒體帶出麥芽糖的尾韻甜感、熱帶水果香氣的多層次嗅覺體驗，細緻而易飲。

蘭陽和事（450元）命名取自噶瑪蘭的發源地「蘭陽平原」，以「噶瑪蘭珍選No. 2 單一麥芽威士忌」搭配當地食材「和事草」（就是青蔥），透過簡單手法突顯威士忌本身的香氣，「和事草」也象徵著煩惱壓力都能在這杯酒後一掃而空。

CÉ LA VI Taipei攜手噶瑪蘭，自6月1日起推出全新天空樹下午茶。圖／CÉ LA VI Taipei提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CÉ LA VI Taipei攜手噶瑪蘭，自6月1日起推出全新天空樹下午茶。圖／CÉ LA VI Taipei提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於信義區微風南山48樓的CÉ LA VI Taipei，備有冷暖空調的戶外包廂面對台北101無敵高空景觀。圖／CÉ LA VI Taipei提供。
位於信義區微風南山48樓的CÉ LA VI Taipei，備有冷暖空調的戶外包廂面對台北101無敵高空景觀。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

下午茶 甜點 噶瑪蘭

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