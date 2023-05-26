Bottega Veneta藝術地圖再展開！致敬巴西藝術玻璃屋

時尚與藝術或許是不同的領域，但兩者都嘗試將有形或無形提煉，帶往物質或心靈的更高層次。Bottega Veneta日前於巴西舉辦了The Square São Paulo活動，除了再度擴展品牌的藝術領域地圖，同時也向巴西文化致意。

曾先後於杜拜、東京舉辦的「The Square」是Bottega Veneta在創意總監Matthieu Blazy主導下，結合藝術家、賓客和群眾的藝術性交流活動，進而探索Bottega Veneta的工藝面向與不同文化的交流。

品牌創意總監Matthieu Blazy為此表示，活動所舉辦的地點、Casa de Vidro玻璃屋是他最喜歡的地點之一，此處不僅匯集大量巴西藝術家相遇、也紀念於義大利出生的巴西建築師Lina Bo Bardi所留下的作品與巴西文化。「Bottega Veneta 頌讚經典雋永的風格，透過 The Square São Paulo，我們看到Lina的靈感和美學如何與現代產生共鳴，讓我們體會到，設計與文化擁有變革性的力量。」

The Square São Paulo的策展人Mari Stockler則表示建築師Lina Bo Bardi與流行文化、在地文化緊密結合，展現其前衛思想、反思與對常規的挑戰，活動並將深入探討Lina Bo Bardi的思想，並透過在空間中同時展示Lina Bo Bardi與當代藝術家的作品，構築一段貫穿過去、當代與未來的思潮交流。The Square São Paulo已於日前展開，活動是由Bottega Veneta與Iguatemi、Instituto Bardi / Casa de Vidro聯合主持，並將持續至6月3日為止。