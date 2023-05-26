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Bottega Veneta藝術地圖再展開！致敬巴西藝術玻璃屋

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過在空間中同時展示Lina Bo Bardi與當代藝術家的作品，The Square São Paulo活動將構築一段貫穿過去、當代與未來的思潮交流。圖／Bottega Veneta提供
透過在空間中同時展示Lina Bo Bardi與當代藝術家的作品，The Square São Paulo活動將構築一段貫穿過去、當代與未來的思潮交流。圖／Bottega Veneta提供

時尚與藝術或許是不同的領域，但兩者都嘗試將有形或無形提煉，帶往物質或心靈的更高層次。Bottega Veneta日前於巴西舉辦了The Square São Paulo活動，除了再度擴展品牌的藝術領域地圖，同時也向巴西文化致意。

曾先後於杜拜、東京舉辦的「The Square」是Bottega Veneta在創意總監Matthieu Blazy主導下，結合藝術家、賓客和群眾的藝術性交流活動，進而探索Bottega Veneta的工藝面向與不同文化的交流。

品牌創意總監Matthieu Blazy為此表示，活動所舉辦的地點、Casa de Vidro玻璃屋是他最喜歡的地點之一，此處不僅匯集大量巴西藝術家相遇、也紀念於義大利出生的巴西建築師Lina Bo Bardi所留下的作品與巴西文化。「Bottega Veneta 頌讚經典雋永的風格，透過 The Square São Paulo，我們看到Lina的靈感和美學如何與現代產生共鳴，讓我們體會到，設計與文化擁有變革性的力量。」

The Square São Paulo的策展人Mari Stockler則表示建築師Lina Bo Bardi與流行文化、在地文化緊密結合，展現其前衛思想、反思與對常規的挑戰，活動並將深入探討Lina Bo Bardi的思想，並透過在空間中同時展示Lina Bo Bardi與當代藝術家的作品，構築一段貫穿過去、當代與未來的思潮交流。The Square São Paulo已於日前展開，活動是由Bottega Veneta與Iguatemi、Instituto Bardi / Casa de Vidro聯合主持，並將持續至6月3日為止。

由建築師Lina Bo Bardi所打造的Casa de Vidro玻璃屋，自1951年落成至今，已成為巴西重要的建築與藝術文化地標。圖／Bottega Veneta提供
由建築師Lina Bo Bardi所打造的Casa de Vidro玻璃屋，自1951年落成至今，已成為巴西重要的建築與藝術文化地標。圖／Bottega Veneta提供
頻繁著墨於藝術領域的Bottega Veneta，今年在米蘭家具展期間也曾與建築師Gaetano Pesce合作，在品牌的蒙特拿破崙店內展出「Vieni A Vedere」裝置藝術。圖／Bottega Veneta提供
頻繁著墨於藝術領域的Bottega Veneta，今年在米蘭家具展期間也曾與建築師Gaetano Pesce合作，在品牌的蒙特拿破崙店內展出「Vieni A Vedere」裝置藝術。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta日前於巴西舉辦The Square São Paulo活動，除了再度擴展品牌的藝術領域地圖，同時並向巴西文化致意。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta日前於巴西舉辦The Square São Paulo活動，除了再度擴展品牌的藝術領域地圖，同時並向巴西文化致意。圖／Bottega Veneta提供

巴西 藝術家

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