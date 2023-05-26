國寶級跨界！江詩丹頓「風神雷神」表展秀日式古典纖細
江詩丹頓（Vacheron Constantin）去年四月時曾在Homo Faber展會期間與羅浮宮合作，以日本藝術經典之作「風神雷神」為靈感，打造出一組閣樓工匠（Les Cabinotiers）超薄三問報時腕表。這組全世界獨一無二的對表近日已登場台灣，江詩丹頓並同場加映多款骨董或近代的日式風格工藝之作，帶來「風神雷神經典時計表展」，以瑞士複雜工藝結合日本傳統藝術，演繹纖細、內斂的古典之美。
擁有近270年歷史的江詩丹頓，幾等同瑞士頂級鐘表（Haute Horlogerie）的同義詞，無論是複雜機芯、精雕、琺瑯、珠寶鑲嵌，江詩丹頓擁有微型機械全類別的工藝技能樹、點好點滿，而江詩丹頓的歷史亦等同於瑞士高級鐘表的工藝史，深遠精湛。於此同時，江詩丹頓也和日本的淵源甚深，如1953年時，時為日本皇太子（現為天皇）的明仁便曾到訪江詩丹頓專賣店與製表工坊；2010年時，江詩丹頓也曾與京都360年漆藝老舖「象彥（Zohiko）」合作，推出多款La Symbolique des Laques蒔繪腕表，將日本「蒔繪（maki-e）」工藝與日內瓦的頂級機械工藝二合為一，加上2022年Hobo Faber展會的主要合作夥伴正是日本外務省所屬的國際交流基金，以日內瓦的頂級機械工藝聯乘日本的古美學，更讓這組套表無論在工藝、美學、賞玩樂趣上，誠屬百年難得一求。
這組「閣樓工匠」超薄三問報時Thunder God與Wind God腕表的視覺緣起於日本「琳派」的殿堂之作、俵屋宗達（Tawaraya Sōtatsu）所繪製的「風神雷神図」；原圖出自一對兩曲一雙的金箔屏風，以千手觀音兩側脅侍的風神與雷神為靈感，描繪出劇力萬鈞且禪意的傳世之作，不僅此後再為琳派兩位名匠尾形光琳、酒井抱一重新繪製。
41毫米的白金表殼內，由265個零件組成的1731超薄三問報時機芯厚度僅3.9毫米，並具「日內瓦印記認證」，因而具備時間顯示與三問報時（Minute Repeater）的功能。面盤中手持鼓槌的「雷神」款擁有一頭赤色長髮，江詩丹頓因而搭配以勃根地色鱷魚皮表帶，而手持布袋的「風神」則一身深綠，因此表款搭配了綠色鱷魚皮表帶。表殼上再刻以宛如雲朵或同心圓的波紋，令人忍不住聯想到為狂風翻飛的雲朵，以及雷聲陣陣的音波傳動。
於此同時江詩丹頓專賣店內再展出三款近代或骨董時計，其中鯉魚主題的蒔繪工藝腕表與花見櫻花主題的蒔繪工藝腕表皆是江詩丹頓與象彥合作的蒔繪之作，而1924年的一款枕型輪廓琺瑯表則在正面施以白、綠二色琺瑯和武士圖案，並在背面擁有獨特的蛇形指針，鮮明的日式風格，更為本次表展帶來了更寬廣多元的欣賞面向。本次特展可逕行洽詢江詩丹頓台北101專賣店預約鑑賞，並已由即日起開始，直至6月20日為止。
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