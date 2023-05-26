國寶級跨界！江詩丹頓「風神雷神」表展秀日式古典纖細

江詩丹頓（Vacheron Constantin）去年四月時曾在Homo Faber展會期間與羅浮宮合作，以日本藝術經典之作「風神雷神」為靈感，打造出一組閣樓工匠（Les Cabinotiers）超薄三問報時腕表。這組全世界獨一無二的對表近日已登場台灣，江詩丹頓並同場加映多款骨董或近代的日式風格工藝之作，帶來「風神雷神經典時計表展」，以瑞士複雜工藝結合日本傳統藝術，演繹纖細、內斂的古典之美。

擁有近270年歷史的江詩丹頓，幾等同瑞士頂級鐘表（Haute Horlogerie）的同義詞，無論是複雜機芯、精雕、琺瑯、珠寶鑲嵌，江詩丹頓擁有微型機械全類別的工藝技能樹、點好點滿，而江詩丹頓的歷史亦等同於瑞士高級鐘表的工藝史，深遠精湛。於此同時，江詩丹頓也和日本的淵源甚深，如1953年時，時為日本皇太子（現為天皇）的明仁便曾到訪江詩丹頓專賣店與製表工坊；2010年時，江詩丹頓也曾與京都360年漆藝老舖「象彥（Zohiko）」合作，推出多款La Symbolique des Laques蒔繪腕表，將日本「蒔繪（maki-e）」工藝與日內瓦的頂級機械工藝二合為一，加上2022年Hobo Faber展會的主要合作夥伴正是日本外務省所屬的國際交流基金，以日內瓦的頂級機械工藝聯乘日本的古美學，更讓這組套表無論在工藝、美學、賞玩樂趣上，誠屬百年難得一求。

這組「閣樓工匠」超薄三問報時Thunder God與Wind God腕表的視覺緣起於日本「琳派」的殿堂之作、俵屋宗達（Tawaraya Sōtatsu）所繪製的「風神雷神図」；原圖出自一對兩曲一雙的金箔屏風，以千手觀音兩側脅侍的風神與雷神為靈感，描繪出劇力萬鈞且禪意的傳世之作，不僅此後再為琳派兩位名匠尾形光琳、酒井抱一重新繪製。

41毫米的白金表殼內，由265個零件組成的1731超薄三問報時機芯厚度僅3.9毫米，並具「日內瓦印記認證」，因而具備時間顯示與三問報時（Minute Repeater）的功能。面盤中手持鼓槌的「雷神」款擁有一頭赤色長髮，江詩丹頓因而搭配以勃根地色鱷魚皮表帶，而手持布袋的「風神」則一身深綠，因此表款搭配了綠色鱷魚皮表帶。表殼上再刻以宛如雲朵或同心圓的波紋，令人忍不住聯想到為狂風翻飛的雲朵，以及雷聲陣陣的音波傳動。