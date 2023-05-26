響應世界牛奶日！7-ELEVEN限時推指定商品任選「第2件省10元」

由聯合國世界糧農組織設立的「世界牛奶日」，每年透過這天讓民眾認識乳類製品的營養價值與重要性。7-ELEVEN響應世界牛奶日，6月1日至6月3日限時3天推出指定冷藏飲料、烘焙、甜點任選第2件省10元。此外，7-ELEVEN長期關注貧弱孩童議題，已連續5年整合集團資源、攜手統一超商好鄰居文教基金會一同發起瑞穗鮮乳認捐活動，至今已幫助超過5千位孩童，用一瓶鮮乳串起生活美好。

看準本土乳類製品每年逾500億的市場價值，7-ELEVEN嚴選獲世界品質評鑑大賞金獎的瑞穗鮮乳製成多款麵包和糕點祭出優惠活動，「瑞穗鮮乳土司」、「香濃維也納牛奶軟法」等帶來濃郁的乳香滋味，並推薦「乳酪捲餡」、「蒜蒜包」給喜愛甜鹹涮嘴鹹口味麵包的消費者，還有具嚼感的美式貝果「切達起司貝果」等共8款人氣品項，另有適合下午茶愜意品嘗的「法式瑪德蓮」、「杯子蛋糕」等小點，滿足全天候餐食需求。

7-ELEVEN更與榮獲「動物福利標章」的在地鮮乳品牌合作，推出友善酪農的「好農維也納奶油餐包」、「好農好濃鮮奶泡芙」兩款商品均採用來自雲林崙背「民奉牧場」，通過動物福利標章驗證，100%單一乳源的「貓兒干鮮乳」製成，餐包內餡入口即化，日式鮮奶泡芙濕潤綿密，每一口都能吃到對乳牛用心照護的優質鮮乳香濃風味。

7-ELEVEN門市販售乳製飲品多元化經營，推出統一瑞穗多規格家庭號鮮乳，同時引進韓國人氣賓格瑞、延世大學共6款風味牛乳、調味乳，其中賓格瑞系列每年狂銷逾4百萬瓶，魅力驚人。

另推薦由小丸子、布丁狗、蠟筆小新等不同人氣肖像推出的風味牛乳，多種口味加上萌包裝每日享用超療癒。此次世界牛奶日更推出甜點新品「布丁狗舒芙蕾布丁杯」，配料選用日本進口寒天，蛋糕本體香濃綿密；還有「春上蛋糕杯－香蕉口味」、「蘋果奶酪杯」提供解饞新選擇。5月31日至6月13日指定麵包、甜點可享任選第2件省10元。

7-ELEVEN響應聯合國永續目標SDG1消除貧窮、SDG2終止飢餓，自2019年起攜手公益團體推出慈善捐物專案，消費者於門市認捐後，將由公益團體送至受助家庭。其中，超商門市夥伴亦積極響應送暖活動，主動透過LINE群組鼓勵顧客認捐、共同讓愛傳散，去年鮮乳認捐活動達成率百分百，成功用一瓶鮮乳串起生活美好，助孩童茁壯成長。

好鄰居基金會連續5年關注貧弱孩童健康議題，在世界牛奶日前夕發起「鮮乳給力，與愛同樂」瑞穗鮮乳認捐活動，邀請民眾5月29日上午11起至6月13日至7-ELEVEN門市認捐，每捐出一組瑞穗鮮乳（3瓶、每瓶930ml）、好鄰居基金會即加碼捐贈1瓶（930ml），預計將募集1,300組愛心鮮乳給社團法人世界和平會，助孩童補足營養、健康成長，額滿為止。