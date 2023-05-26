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爭鮮外帶驚見「螢光蝦壽司」 北市衛生局今公布抽驗結果

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
網友在爆料公社發文，表示自己購買的壽司會發出螢光。圖／擷取自爆料公社
網友在爆料公社發文，表示自己購買的壽司會發出螢光。圖／擷取自爆料公社

有民眾5月初到連鎖壽司店「爭鮮」外帶，卻發現大蝦蝦壽司在室內會莫名發光，連白飯也發光，可是小蝦卻沒有。台北市衛生局介入調查並進行抽驗，今日公布查核結果，衛生局表示，現場未見食品衛生不良或不明食品添加物，螢光增白劑、沙門氏桿菌、腸炎弧菌檢驗結果皆符合規定。

衛生局表示，5月8日接獲媒體報導，民眾在連鎖外帶壽司店購買壽司組合的「開背赤蝦壽司」發出螢光。為維護消費者食品衛生安全，9日依權責派員至該連鎖業者販售場所依據食品良好衛生規範準則進行查核，查現場未見食品衛生不良或有不明食品添加物之情事。

衛生局說現場抽驗「開背赤蝦壽司」所使用的蝦肉原料，檢驗螢光增白劑、沙門氏桿菌、腸炎弧菌，檢驗結果皆符合規定。

衛生局呼籲消費者，挑選生鮮食品時應選擇有良好信譽的商家外，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」來判斷新鮮程度。民眾如想知道更多食安資訊。

另外，衛生局今天公布抽驗20件市售包裝飲料的指標性病原菌（腸桿菌科），包含咖啡、茶、蘋果汁、能量飲料等，同時針對15件咖啡茶類、能量飲料等飲品，檢驗咖啡因含量及咖啡因標示檢查、5件蘋果汁檢驗棒麴毒素、5件能量飲料檢驗牛磺酸含量，檢驗結果均符合規定。

在照片中，可以看見白飯、蝦肉發出藍色螢光光芒。圖／擷取自爆料公社
在照片中，可以看見白飯、蝦肉發出藍色螢光光芒。圖／擷取自爆料公社

衛生局 壽司

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