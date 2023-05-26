被KTV耽誤的餐廳？網友大推唱歌必吃的「5大KTV美食」這道絕對非點不可

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去KTV唱歌是非常受歡迎的放鬆、交際應酬行程，不論是三五好友約會、慶生或是工作應酬都十分適合，而KTV能夠提供的服務也越來越多元化，已經打破「娛樂場所東西貴又不好吃」的刻板印象，現在的KTV絕對能同時滿足你的味蕾與歡唱需求。

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2022年4月1日至2023年4月27日期間「KTV美食種類排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大KTV美食種類有哪些。

「麵食類」牛肉麵成功擄獲網友芳心！「熱炒類」是唱歌小酌標準配備

1、麵食類

觀察2022年4月1日至2023年4月27日來網友針對「KTV美食種類」相關話題的討論，可以發現「麵食類」受到網友最熱烈的討論。其中，牛肉麵更是擄獲眾多網友的芳心，有網友大推「KTV根本是被耽誤的牛肉麵店吧！」、「凱悅牛肉麵實在太好吃了！所以當天我就直接買料理包回家煮」，眾多相關討論也讓網友紛紛直言KTV根本是牛肉麵專賣店。

2、熱炒類

「熱炒」也是多數人去KTV唱歌必點的品項之一，熱炒最大的特點在於重鹹重油的調味方式，讓喜歡小酌的朋友，能夠一邊吃下酒菜、一邊喝酒。有網友在討論區分享「好樂迪、星聚點的熱炒類都超讚」、「好樂迪的炸龍珠超好吃！」。

3、滷味類

滷味也是唱歌必備的下酒、歡唱好物，滷味的接受度較高，大人、小孩都能接受，特別是在大家不知道吃什麼的時候，只要點個滷味拼盤，絕對是最適合的選擇。有網友分享「滿滿一盤就有鳥蛋、甜不辣、涼拌木耳、大腸、鴨腸、雞小腿及海帶，超級好吃！」，喜歡吃滷味的網友下次不妨到KTV品嘗看看吧。

4、水餃

「水餃」也是網友唱歌愛吃的美食之一，水餃最大的好處就是冷掉還是非常好吃，配上有加辣椒跟蒜頭醬油沾醬，讓人不自覺就一口接一口吃完了。去過的網友紛紛推薦 「水餃大顆飽滿，沾上他們給的醬油，吃下去整個心中放煙火」，而醬料也扮演了重要的角色，成功襯托水餃的美味。

5、點心類

「點心類」中最受大家歡迎的品項就是「黃金泡菜」了，微酸甜辣的黃金泡菜總是能吸引許多網友前往品嘗。有網友在討論區發文詢問「有人知道他們的黃金泡菜是什麼牌子嗎！或者有類似的？每次去夜唱都一定要點爆他們的泡菜」，泡菜酸辣的滋味也深得網友的喜好。

看完了這些KTV美食，你是不是也在流口水了呢？快揪身邊的好朋友們，一起出發歡唱、吃美食吧！

【本文獲《Social Lab社群實驗室》授權刊登，原文標題：被KTV耽誤的餐廳！網推「KTV美食種類排行」一次看】

審稿編輯：林玉婷

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