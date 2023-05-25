來自希臘的夢幻島嶼！愛馬仕希瑟花園淡香水找回悸動感

在希臘傳說中，掌管愛情與美貌的女神阿芙蘿黛蒂出生於希瑟島，這是一座終年都閃耀金色光芒的島嶼，該是呈現出什麼香味呢？愛馬仕在台灣正式發表Un Jardin à Cythère希瑟花園淡香水，調香師Christine Nagel親自來台，解密這款她所創作的香氣，以橄欖木、芒草與開心果所呈現出的希瑟花園淡香水，讓每個人找回對生命的悸動感。

該款香味起源自Christine Nagel多年前的一次遊覽，探訪希瑟島之後，便留下深刻的印象，讓她心中，希瑟島彷彿一座喚醒人們心中最初悸動的花園，激勵著自由的靈魂，在大地、天空與海洋間，以及陽光的襯托下，這是能讓找回內心深處，最深層悸動的地方。

愛馬仕的希瑟花園淡香水，正是一場旅行的邀約，在國境解封之際，Christine Nagel來到台灣，親自說明這款淡香水的靈感，在她眼中的希瑟花園，看到聳立在芒草中的橄欖樹，以及開心果仁散發的清新桃粉的氣息氣息，成為希瑟花園淡香水的重要三元素。

該如何將大自然融入在一瓶香水中？Christine Nagel巧妙運用芒草、橄欖木與開心果，三款都沒有萃取物的香氣，但在Christine Nagel創意下，交織出一場記憶中的香氣，聞之彷彿來到夢幻之國境，是記憶的美好，更是一個夢幻之地。