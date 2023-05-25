夏日補水更要穿「水水」！夏必備六單品 清涼有型

夏天的腳步越來越近，除了平日記得補水，收納櫃裡的單品也記得要換季。夏日單品何其多，透氣、輕快、吸睛，會是三大購物指標。雖然購物欲像個無底洞永遠填不滿，但今夏有這幾件單品值得優先購入，讓時髦指數瞬間飆升。

草編所帶來的自然質感與透氣特點，已是今年夏日的必備材質。TOD’S便推出了T Timeless的草編肩背包與草編涼鞋兩款新品，前者具有品牌經典的首字母T扣環，同時結合細膩草編紋路的包款減輕了重量，但又使用品牌的柔軟皮革，訂價約五萬出頭，可當男包或女包使用；草編涼鞋則同樣運用草編質感為鞋身包覆，但柔軟的大底與皮革則帶來舒適的踩踏路感，輕鬆遊走於沙灘或野外。

夏天總是想要穿少一點、穿得清涼與輕量，GUCCI本季便大量運用印花成為繽紛視覺，像是雙G船錨印花短版上衣就讓人大秀纖腰，無論搭配長褲、長裙或短裙，都很有熱帶島嶼度假風格；另一款櫻桃印花針織比基尼泳衣套裝則是沙灘或飯店泳池必備，黃、綠、藍、紅的四色彩色櫻桃，像是預告了泳池或海灘邊的甜蜜相遇。