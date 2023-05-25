撞色設計太美了！三星BESPOKE設計品味系列新品登台 購機滿額送你去首爾

三星電子宣布在台推出全新BESPOKE設計品味系列家電，包括冰箱、洗/乾衣機、智慧清淨機、微波爐、微波烤爐等多樣新品，結合創新科技與美型質感設計，客製多彩門板輕鬆滿足各式空間設計需求，其中更有多款系列家電支援SmartThings遠端操控，透過智慧型手機即可隨時隨地掌控各種家務。6月1日起至8月31日期間，凡入手指定產品，登錄即送不鏽鋼可微波保鮮盒組、專屬原廠配件或7-ELEVEN實體商品卡等實用好禮，買冰箱還可將Samsung Galaxy S23帶回家；活動期間購買BESPOKE設計品味系列指定家電單筆發票滿20萬，加碼再送首爾商務艙來回機票。

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌表示，疫情以來消費者對居家投資的意願提升，願意花費更高的金額購買外型設計美觀、注重健康功能、可智慧操控的產品，加上貨物稅調降及一級能效補助等利多持續帶動銷售，因此今年決定大舉引進BESPOKE設計品味系列家電滿足消費者需求。

冰箱多彩門板、多款機型自由配

今年推出BESPOKE設計品味系列新品中，最搶眼的非「雙循環四門旗艦冰箱」莫屬，上門板提供梔子白、海棠黑、銀杏黃、櫻花粉以及限量色楓葉橘等選擇，想要與眾不同的消費者還可以跳色搭配更搶眼。功能上配備FlexZone獨立變溫室，內建5種保鮮模式，-5°C到5°C，依照不同食材設定最佳保鮮溫度，精準控溫保持食材最佳賞味品質；三星獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，冷凍與冷藏室各自擁有獨立製冷系統與風扇，能鎖住食物養分與水分，保持新鮮；自動注水壺可在過濾網中放入水果、香草、茶包等打造特色飲品，還有超貼心的雙製冰機，可同時做出塊冰與碎冰，在即將來臨的夏日裡隨時都可享用冰涼的冷飲。

而在疫情時崛起成為廚房要角的冷凍櫃，BESPOKE設計品味系列也推出了梔子白、銀杏黃與櫻花粉3款客製門板可自由組合，配備彈性轉換冷藏與冷凍的功能，無論是單獨擺放，或是合併兩台成對開冰箱，可充分享受自由組合與色彩搭配的樂趣。今年三星更攜手台灣知名插畫家良根以及Eszter，為BESPOKE設計品味系列冰箱設計獨一無二的專屬門板，讓用戶打造風格獨具的搶眼廚房風格。另外還有雙門冰箱可選擇，同樣擁有獨立保鮮室，提供多種保鮮膜是，雙倍鎖水保鮮。

洗乾衣機可上下堆疊省空間又美型

三星BESPOKE設計品味系列蒸洗脫蒸本事滾筒洗衣機與蒸本事瓦斯型乾衣機，提供多樣機種可依照家中空間需求搭配使用，搭載MultiControl一機雙控技術，透過可水平並排擺放或上下堆疊的洗衣機和乾衣機，一氣呵成完成洗衣、乾衣行程。洗衣機另配備多種智慧功能，如AI智慧洗衣，可自動偵測衣物量、水位、髒污程度、衣料材質，自動投入適量的洗劑，不用再煩惱選不出最適合的洗程；桶槽內置去汙水瀑及泡泡浸泡，藉由強力水瀑沖刷，加速滲透纖維、縮短洗衣時間。12公斤機種還具備超高速洗程，運用獨家技術QuickDrive泡泡淨，39分鐘即可快速深層洗衣；特殊的減少超細纖維排放洗程，則是能降低54%衣物化學纖維排放，讓洗衣過程也能保護海洋。在洗衣行程結束後還有自動開門功能，來不及立刻取出也不會悶著產生異味，輕鬆完成洗衣任務。

美型只是基本 智慧清淨機無風濾淨超舒適

三星也關注到廣大養寵物家庭的需求，推出搭載寵物模式功能的BESPOKE設計品味系列美型無風智慧清淨機，不僅可過濾毛小孩的毛髮與異味，保持室內清新，亦能解決家中寵物細毛紛飛問題，換毛季節也更安心。此外，多層次濾清系統能除去環境異味，同時過濾甲醛、甲苯等有害氣體，不需再為灰塵、細菌及過敏原感到困擾。對居家空間舒適度有極高要求的民眾，Wind-Free無風濾淨技術可避免肌膚受到冷風直吹的不適感，即使在全力運轉淨化空氣的同時，也能提供安靜舒適的居家環境。BESPOKE設計品味系列美型無風智慧清淨機提供卵石灰與麥稈米兩種選擇，外觀設計簡單大方，直接放在地面或是使用美型底座，都讓居家空間質感升級。

居家自煮生活也要兼顧優雅有型

首度在台推出的BESPOKE設計品味系列美型微波爐與智慧美型微波烤爐，打破傳統非黑即白的單調選擇，美型微波爐提供珍珠白與珊瑚粉2種顏色，擁有全中文面板，內部採用陶瓷材質，方便隨手擦拭清潔；貼心為料理新手設計的一鍵甜點功能，將食材混和、裝入模具後，一鍵按下即可做出美味的磅蛋糕、布丁、布朗尼，在家就能愜意享受午茶時光。智慧美型微波烤爐則提供珍珠白與杏色米2色選擇，結合微波、燒烤、蒸煮、氣炸、麵糰發酵多功能於一身，還可以直接音控操作，想要烤全雞、蒸魚、蒸烤牛排等料理都能輕鬆上菜。

SmartThings智慧串聯便利節能

三星今年新推出的家電系列其中有多款皆支援SmartThings智慧串聯，智慧手機、平板在手，即可一手掌握所有家電的動態、在需要更換耗材時收到通知，藉由SmartThings Clothing Care可接收日常洗衣的個人化提示，了解衣物護理小知識並追蹤何時應添加洗衣備品；SmartThings Air能監控居家空氣品質，在必要時自動淨化空氣並提供改善家庭環境的提示。還有SmartThings Energy節能技術能監控管理家用電器，檢查電力消耗，並使用節能功能以降低電費，迎接節節高升的夏季電價，省電功能不可或缺。