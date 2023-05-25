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回收材料打造藝術裝置！LA PRAIRIE重現香港霓虹燈招牌

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LA PRAIRIE萊珀妮 鑽白魚子時空聚光菁華 奢華升級版30ml／售價24,450元。圖／LA PRAIRIE萊珀妮提供
LA PRAIRIE萊珀妮 鑽白魚子時空聚光菁華 奢華升級版30ml／售價24,450元。圖／LA PRAIRIE萊珀妮提供

從藝術意識觀點出發的瑞士保養品牌LA PRAIRIE萊珀妮，邀請香港體驗式霓虹燈藝術家陳嘉倫Karen Chan合作，點亮香港巴塞爾藝術展。

今年的LA PRAIRIE萊珀妮邀請香港唯一一位女性的體驗式霓虹燈藝術家，創作「LIGHT AS AIR」，運用藝術靈感來自香港傳統藝術。霓虹燈街景，就如同香港大樓林立中的牌樓，那樣華燈街景。並且運用過往創作的回收玻璃及LA PRAIRIE萊珀妮鑽白魚子緊膚系列回收材料製作而成，將守護地球與傳承工藝結合，再與自然奇觀的美意一同點亮。

經由這霓虹燈裝置藝術點亮，其靈感來自於蒙特勒的即時空氣品質指數，也是香港第一個互動式的霓虹燈裝置藝術品。同時也呼應了這次LA PRAIRIE帶來的新品「鑽白魚子時空聚光菁華 奢華升級」傾注無瑕璀璨 演繹煥亮之美，並首次運用「雙重微囊包覆科技」封存包覆高活性淨白成分，歷時15年測試，以IC50的指標性數值為依據，篩選全球超過5萬種成分，最終締造美妝史上最強大的「鑽白聚光活性複方成分（LumidoseTM）」。

全新「鑽白魚子時空聚光菁華 奢華升級版」，在保養上具有高效性，同時尊重自然。包裝設計更蘊含永續理念。玻璃瓶可從泵上拆下，使玻璃瓶可於適當的機構中進行永續的處理和回收，讓美麗從內至外，由心做起。

LA PRAIRIE萊珀妮與霓虹燈香港女性藝術家合作，點亮環境保護與自然景觀的美。圖／LA PRAIRIE萊珀妮提供
LA PRAIRIE萊珀妮與霓虹燈香港女性藝術家合作，點亮環境保護與自然景觀的美。圖／LA PRAIRIE萊珀妮提供
LA PRAIRIE萊珀妮首次運用「雙重微囊包覆科技」封存包覆高活性淨白成分。圖／LA PRAIRIE萊珀妮提供
LA PRAIRIE萊珀妮首次運用「雙重微囊包覆科技」封存包覆高活性淨白成分。圖／LA PRAIRIE萊珀妮提供
香港體驗式霓虹燈藝術家陳嘉倫Karen Chan。圖／LA PRAIRIE萊珀妮提供
香港體驗式霓虹燈藝術家陳嘉倫Karen Chan。圖／LA PRAIRIE萊珀妮提供

香港 裝置藝術 藝術家

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