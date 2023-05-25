回收材料打造藝術裝置！LA PRAIRIE重現香港霓虹燈招牌

從藝術意識觀點出發的瑞士保養品牌LA PRAIRIE萊珀妮，邀請香港體驗式霓虹燈藝術家陳嘉倫Karen Chan合作，點亮香港巴塞爾藝術展。

今年的LA PRAIRIE萊珀妮邀請香港唯一一位女性的體驗式霓虹燈藝術家，創作「LIGHT AS AIR」，運用藝術靈感來自香港傳統藝術。霓虹燈街景，就如同香港大樓林立中的牌樓，那樣華燈街景。並且運用過往創作的回收玻璃及LA PRAIRIE萊珀妮鑽白魚子緊膚系列回收材料製作而成，將守護地球與傳承工藝結合，再與自然奇觀的美意一同點亮。

經由這霓虹燈裝置藝術點亮，其靈感來自於蒙特勒的即時空氣品質指數，也是香港第一個互動式的霓虹燈裝置藝術品。同時也呼應了這次LA PRAIRIE帶來的新品「鑽白魚子時空聚光菁華 奢華升級」傾注無瑕璀璨 演繹煥亮之美，並首次運用「雙重微囊包覆科技」封存包覆高活性淨白成分，歷時15年測試，以IC50的指標性數值為依據，篩選全球超過5萬種成分，最終締造美妝史上最強大的「鑽白聚光活性複方成分（LumidoseTM）」。