聽新聞
test
0:00 / 0:00
回收材料打造藝術裝置！LA PRAIRIE重現香港霓虹燈招牌
從藝術意識觀點出發的瑞士保養品牌LA PRAIRIE萊珀妮，邀請香港體驗式霓虹燈藝術家陳嘉倫Karen Chan合作，點亮香港巴塞爾藝術展。
今年的LA PRAIRIE萊珀妮邀請香港唯一一位女性的體驗式霓虹燈藝術家，創作「LIGHT AS AIR」，運用藝術靈感來自香港傳統藝術。霓虹燈街景，就如同香港大樓林立中的牌樓，那樣華燈街景。並且運用過往創作的回收玻璃及LA PRAIRIE萊珀妮鑽白魚子緊膚系列回收材料製作而成，將守護地球與傳承工藝結合，再與自然奇觀的美意一同點亮。
經由這霓虹燈裝置藝術點亮，其靈感來自於蒙特勒的即時空氣品質指數，也是香港第一個互動式的霓虹燈裝置藝術品。同時也呼應了這次LA PRAIRIE帶來的新品「鑽白魚子時空聚光菁華 奢華升級」傾注無瑕璀璨 演繹煥亮之美，並首次運用「雙重微囊包覆科技」封存包覆高活性淨白成分，歷時15年測試，以IC50的指標性數值為依據，篩選全球超過5萬種成分，最終締造美妝史上最強大的「鑽白聚光活性複方成分（LumidoseTM）」。
全新「鑽白魚子時空聚光菁華 奢華升級版」，在保養上具有高效性，同時尊重自然。包裝設計更蘊含永續理念。玻璃瓶可從泵上拆下，使玻璃瓶可於適當的機構中進行永續的處理和回收，讓美麗從內至外，由心做起。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言