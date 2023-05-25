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暑期強檔展覽「粽邪鬼屋」體驗禁忌儀式

聯合新聞網／ 聯合數位文創
電影「粽邪：馗道」中最駭人的泰國鬼師父也將在本次展覽中現身。圖／聯合數位文創提供
電影「粽邪：馗道」中最駭人的泰國鬼師父也將在本次展覽中現身。圖／聯合數位文創提供

國片「粽邪」講述台灣中部沿海地帶的「送肉粽」儀式，環繞真實民間習俗讓電影驚悚指數破表，受到不少恐怖電影粉絲關注，今年夏天首次以沉浸式體驗登場，將儀式實體化，邀請民眾一起參與這場史上最大的「送肉粽儀式」。

鬼屋」一直是暑期最受歡迎的活動之一，這次「粽邪」打造主題鬼屋，在網路上引起熱議，眾多網友對於神秘的民間習俗感到超好奇，而活動除體驗真實送肉粽儀式之外，能看到電影一二集的經典場景及最驚悚的「演員」，館內還搭配任務，需要靠膽量與運氣，與同行夥伴一起完成送煞儀式，預售優惠二八Ｏ元現正熱賣中。

●由聯合數位文創及華影國際共同主辦的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」是首度以台灣民間習俗為主題的恐怖體驗展，今年七月在國立臺灣科學教育館舉辦。即日起二八Ｏ元預售優惠及電影優惠套票全面啟售，購票請上 udn售票網，客服專線02-26491689 #2（每日09:00~18:00）。

電影 送肉粽 鬼屋

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