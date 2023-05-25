按摩椅「業界唯一」5年皮革保固？廣告不實挨罰10萬

公平會昨天委員會議通過，網路家庭國際資訊股份有限公司及允立國際有限公司於PChome24h購物網站銷售按摩椅商品，刊載廣告宣稱「業界唯一5年皮革保固」，但因還有其他業者也提供5年皮革保固，故已構成就足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處網路家庭公司及允立公司各新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，網路家庭公司及允立公司108年10月至111年10月在PChome24h購物網站銷售按摩椅商品，廣告刊載「業界唯一5年皮革保固」，給一般人的印象是「業界唯一」提供按摩椅5年皮革保固的業者。

經公平會調查，允立公司在廣告期間已有其他品牌按摩椅的業者自109年4月起也提供5年皮革保固。因此，網路家庭公司及允立公司銷售按摩椅，廣告刊載「業界唯一5年皮革保固」與事實不符，已違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，業者為招徠消費者購買商品，如果要在廣告中使用「唯一」等用語，須注意在廣告期間仍應該善盡查證與真實表示的義務，避免用錯誤之廣告來誤導消費者，以維護交易秩序與消費者利益。