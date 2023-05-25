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小華堡、雞塊買1送1！漢堡王最新優惠券 24商品5折起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「辣薯球」享買1送1，每組49元。圖／漢堡王提供
「辣薯球」享買1送1，每組49元。圖／漢堡王提供

隨著6月畢業季到來，「漢堡王」自6月1日起推出「畢業狂歡優惠券」，共計24個優惠品項，享最低5折起，其中小華堡、4塊雞塊、大杯飲料等8個品項，可享買1送1，而且8款買1送1優惠，還提前自即日起開賣，讓民眾搶先享優惠。

漢堡王所推出的「畢業狂歡優惠券」共區分為4大優惠區。其中「大杯飲料、薯條（中）、辣薯球（中）、4塊雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡、西部小華堡」等8款品項，均享買1送1優惠，最高現省109元。

除此之外，「銅板點心」區則有蘋果派、勁濃起士薯、小華堡、雞塊+洋蔥圈等4種選擇，優惠價35～99元。同時還有8款「個人超省餐」，原價145～219元，優惠價79元起。另有4款雙人餐，每套168元起。

「畢業狂歡優惠券」適用於6月1日至7月31日，其中「買1送1」的8款優惠，提前至即日起開放。

優惠券提供8款「個人超省餐」，其中「花生培根牛肉堡」每套99元。圖／漢堡王提供
優惠券提供8款「個人超省餐」，其中「花生培根牛肉堡」每套99元。圖／漢堡王提供
「小華堡」享買1送1，現省100元。圖／漢堡王提供
「小華堡」享買1送1，現省100元。圖／漢堡王提供
華堡雙人套餐，優惠價239元。圖／漢堡王提供
華堡雙人套餐，優惠價239元。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「畢業狂歡優惠券」，共計24個品項。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「畢業狂歡優惠券」，共計24個品項。圖／漢堡王提供

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