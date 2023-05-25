迪化街超夯白糖粿斗南吃得到了！這家店竟還藏洋蔥

迪化街超夯白糖粿店鋪插旗雲林斗南，雲林鋪主理人賴燕玲與小妹賴秀娟二度共同創業，引進獨到的鐵觀音、麵茶和抹茶口味，開店不到1年的她們迅速累積大票老少粉絲，除在自家門前擺攤，也到嘉義大林、虎尾、斗南及西螺東南等夜市駐點，6種傳統與創新口味，連不吃甜食的人也愛不釋手。

賴燕玲、賴秀娟原本與家人一起經營日本料理店，走過十個年頭本應開心，沒想到疫情衝擊，餐廳禁止內用，生意下滑，苦撐2年後於去年底收店。

賴燕玲說，多年前二妹離世，帶給家人一場震撼教育，大家體悟愛要及時、把握幸福人生，即便店面撐不住了，仍找機會東山再起，果真天無絕人之路，她與妹妹某次相約去台北玩時，在迪化街買到最愛吃的白糖粿，「不吃還好、一嚐驚人！」2人有默契的認為，這可能是上天給的新機會。

賴燕玲、賴秀娟積極向總店爭取加盟，前後奔波台北洽談，甚至也到總店「實戰」經營，才終於獲得老闆肯定，給予展店機會，2人開心能做自己熱愛的甜點小食，也很期待把創新口味分享到雲林。

賴秀娟說，店鋪除有傳統原味（白糖）、花生、芝麻，還有新口味鐵觀音、麵茶及抹茶；其中，長者對傳統口味頗有共鳴，最愛買來「回憶」古早味，新口味則是大受小孩與年輕人歡迎。

熟悉料理台的賴燕玲負責掌勺，一片片雪白的手製糯米片放進180度高溫油炸3至5分鐘，「外酥內Q」的白糖粿再撒上調味粉後即可享用；林姓顧客趁熱品嘗，大讚脆中帶嚼勁，口感十足，糯米香與各種口味都很搭，令人捨不得停下來，一口接一口。