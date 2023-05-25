從末代皇帝變成蘇俄囚犯 這隻名錶看盡溥儀滄桑拍出2億
富藝斯23日晚上舉行「御藏百達翡麗專場」，舉槌拍賣清朝末代皇帝溥儀在五年蘇俄牢獄期間配戴的百達翡麗腕錶，拍出4885萬港元（台幣1.92億元）的天價。
第二次世界大戰結束後，身為「滿洲國」傀儡皇帝溥儀在逃亡時被蘇聯紅軍俘虜，先後送入赤塔和伯力兩個收容所，足足當了五年的階下囚。當時由格爾基．別兒面濶夫（Georgy Permyakov）擔任溥儀的翻譯，二人由此建立深厚友誼。1950年，溥儀和其他戰犯被引渡回國，據溥儀侄子毓嵒的回憶錄所述，溥儀在被遣返回國前夕，將這枚他曾佩戴的百達翡麗珍罕腕錶贈予別兒面濶夫。
除了溥儀的傳奇色彩，這枚百達翡麗型號96腕錶，配有全曆及月相顯示，本身便具有品牌的歷史價值，是傳世最重要的百達翡麗骨董錶之一。此前已知的同型號僅有七枚，此枚腕錶即屬第八枚，從未現身市場。
階下囚竟然還能配戴名表？據了解，溥儀的牢獄生涯十分優渥，三餐之外還有下午茶、蘇俄甚至搬了一部鋼琴給溥儀練琴。從這支名錶可以看出末代皇帝特殊的牢獄生活。
除了百達翡麗腕表拍出天價，溥儀於東京親筆題詩並贈予其翻譯格爾基．別兒面濶夫之紅色紙扇以60萬9600港元（7萬7846美元）成交，高達拍前估價之六倍。此外，一本得以一窺溥儀思想的《中國隨筆》手稿筆記本和一本皮質封面的孔子《論語》以95萬2500港元（12萬1634美元）成交，較拍前估價高近五倍。「中國隨筆」是溥儀在蘇俄被囚五年間寫下的日常雜記。內容包括溥儀閱讀的書籍和雜誌概要，以及中國人的風俗文化和日常生活。跟溥儀有關的系列拍品，皆由別兒面濶夫後代珍藏。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言