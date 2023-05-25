從末代皇帝變成蘇俄囚犯 這隻名錶看盡溥儀滄桑拍出2億

富藝斯23日晚上舉行「御藏百達翡麗專場」，舉槌拍賣清朝末代皇帝溥儀在五年蘇俄牢獄期間配戴的百達翡麗腕錶，拍出4885萬港元（台幣1.92億元）的天價。

第二次世界大戰結束後，身為「滿洲國」傀儡皇帝溥儀在逃亡時被蘇聯紅軍俘虜，先後送入赤塔和伯力兩個收容所，足足當了五年的階下囚。當時由格爾基．別兒面濶夫（Georgy Permyakov）擔任溥儀的翻譯，二人由此建立深厚友誼。1950年，溥儀和其他戰犯被引渡回國，據溥儀侄子毓嵒的回憶錄所述，溥儀在被遣返回國前夕，將這枚他曾佩戴的百達翡麗珍罕腕錶贈予別兒面濶夫。

除了溥儀的傳奇色彩，這枚百達翡麗型號96腕錶，配有全曆及月相顯示，本身便具有品牌的歷史價值，是傳世最重要的百達翡麗骨董錶之一。此前已知的同型號僅有七枚，此枚腕錶即屬第八枚，從未現身市場。

階下囚竟然還能配戴名表？據了解，溥儀的牢獄生涯十分優渥，三餐之外還有下午茶、蘇俄甚至搬了一部鋼琴給溥儀練琴。從這支名錶可以看出末代皇帝特殊的牢獄生活。