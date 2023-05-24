身份證有「1、3、6」！烏魚子、和牛、胭脂蝦吃到飽

隨著6月即將到來，許多學生紛紛安排畢業聚餐、謝師宴活動，同時還有端午連假、警察節等活動。「馬辣集團」自即日起至8月31日期間的平日時段，集結旗下9個品牌，推出一系列優惠活動，包括11人同行1人免費、6人同行送A5和牛等不同方案，讓民眾歡喜聚餐。此外，6月1日至6月30日期間，2成人以上同行，身份證、健保卡號含「1、3、6」任兩碼，還有可享升級優惠，免費享「烏魚子吃到飽」、「和牛吃到飽」

本次的「謝師宴專案」優惠方案，囊括熊一、馬辣、新馬辣、問鼎等9個品牌，適用於活動期間的週一至週五（例假日、6月22日、6月23日除外），須提前至少1日預約並主動報名參加「謝師宴專案」且支付訂金。符合條件者，即可享受不同的折扣優惠。

【熊一日式燒肉】

11位成人以上同行，享1人餐費免費；22位成人以上同行，享2人餐費免費，以此類推。（免費者須支付清潔費10%）

【馬辣】

11位成人以上同行，享1人餐費免費；22位成人以上同行，享2人餐費免費，以此類推。（免費者須支付清潔費10%）

【問鼎皇上吉祥宮廷火鍋】

吃到飽方案11位成人以上同行，享1人餐費免費；22位成人以上同行，享2人餐費免費，以此類推。（免費者須支付清潔費10%）

單點方案每人消費滿1,000元，6成人以上同行，贈「日本A5和牛」1份（價值1,580元）；12位成人以上同行，贈2份，以此類推。

【新馬辣】

11位成人以上同行，享1人餐費免費；22位成人以上同行，享2人餐費免費，以此類推。（免費者須支付清潔費10%）

【新馬辣Plus+】

11位成人以上同行，享1人餐費免費；22位成人以上同行，享2人餐費免費，以此類推。（免費者須支付清潔費10%）

【狗一下居酒食堂】

吃到飽方案（忠孝店），11位成人以上同行，享1人餐費免費；22位成人以上同行，享2人餐費免費，以此類推。（免費者須支付清潔費10%）

單點方案，6成人以上，單筆消費滿6,666元，送豪邁生啤酒1柱；12成人以上，滿13,332元，贈2柱，以此類推。

【哞哞屋和牛燒肉】

11位成人以上同行，享1人餐費免費；22位成人以上同行，享2人餐費免費，以此類推。（免費者須支付清潔費10%）

【涮樂和牛鍋物】

選擇「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」方案，11位成人以上同行，享1人餐費免費；22位成人以上同行，享2人餐費免費，以此類推。（免費者須支付清潔費10%）

【夯下去】

11位成人以上同行，享1人餐費免費；22位成人以上同行，享2人餐費免費，以此類推。（免費者須支付清潔費10%）

除了謝師宴方案之外，6月1日至6月30日期間，馬辣集團旗下10品牌也推出限時加碼優惠方案。2成人以上同行，其中一位代表身份證、健保卡號含「1、3、6」任兩碼（可重複），提前至少一日預約並主動參與活動，即可享6月升級活動，各品牌各享不同加碼優惠。

【熊一頂級燒肉】

不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」

【哞哞屋和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止

【夯下去】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【燒肉ChaCha】

不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」1份（恕無累贈）

【馬辣】

不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」

【新馬辣】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【新馬辣Plus+】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【涮樂和牛鍋物】

不限餐價、每成人贈「XXL東石大蛤大蛤一份/4顆」

【問鼎皇上吉祥宮廷火鍋】

平日午餐推出688吃到飽方案，無限量供應美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹肉、屏東活菌豬五花、豬梅花與帶骨嫩雞腿，另有新鮮蔬果、鮮菇、手工丸餃。另有988吃到飽方案，升級本A5和牛雪花、美國SRF極黑和牛霜降、澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛等肉品吃到飽，還有哈根達斯冰淇淋、飲品暢飲。

【狗一下居酒食堂】