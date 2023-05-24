從一人品牌到圈粉凱特王妃的商業創意／倫敦夯牌Self-Portrait創辦人Han Chong專訪：發揮創意找到最適合你的路

2013年創立於倫敦的女裝品牌Self-Portrait，以舒適、風格化又同時又平易近人的設計迅速崛起，第一個系列就被大型網購平台Selfridges、Net-a-Porter等看中上架，並且迅速銷售一空；不僅大眾消費者買單，蜜雪兒歐巴馬、英國凱特王妃、甚至碧昂絲和韓流女團都搶著穿上它的設計，無疑是近10年來最成功的獨立時尚設計師品牌之一。

出身馬來西亞的華人設計總監兼創辦人Han Chong，在2003年時進入倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins）學院就讀，而就學習服裝設計的同時，還曾投入視覺藝術創作，作品曾受邀於2009年的第53屆威尼斯雙年展展出。或許才華這件事本身就不公平：除了順利從視覺藝術轉行投入時裝設計，他的時裝事業也經營得有聲有色，甚至在2021年還出手買下法國獨立設計師品牌Roland Mouret。

日前Han Chong在台灣代理商惇聚國際的邀請下造訪睽違十多年的台灣，並於英式俱樂部風格STAFF ONLY CLUB舉行私人派對，包括藝人蔡詩芸（Dizzy Dizzo）、金鐘影后簡嫚書、「圍棋女神」黑嘉嘉等一眾明星都受邀出席。個人作風相當親切自在的Han Chong也接受了聯合報的專訪：

Q：您在2003年抵達倫敦、2013年創立Self-Portrait，如今2023年，可以說是一個10週年的里程碑。請問有特別的慶祝方式？您對Self-Portrait未來10年的展望又是如何？

Han Chong：天啊！我竟然沒發現！其實，過去幾年很幸運，我能做我想做的事，同時，Self-Portrait能在短時間達到當今的規模、讓大家了解這個品牌所代表的價值。因為從一開始，我的目標就是希望能讓每一位女性都能成為她最棒的模樣，這一直是品牌的核心價值，每位女子都有不同的面相和角色要扮演，她可能是一位女兒、一位母親或是職場上的主管，因此在設計時我們盡可能納入考量，希望一路伴隨她們成長。

因此在未來的10年，我希望能發展成全方位的生活品味品牌，不論是假期或是工作時的穿著、包包、配飾，甚至美妝品，我希望Self-Portrait能一直與女性的生活密切相關。

Q：您有視覺藝術的背景，可否聊聊是怎麼情況下決心投入時裝設計？如今還會私下創作或收藏藝術品嗎？這兩種不同的專業領域是否互相啟發？

Han Chong：我現在收藏但不創作藝術了。我在2008、09年時參與過威尼斯雙年展，作品當時在丹麥和北歐展館中展出。之所以決定投身時裝、放棄藝術，是因為希望能接觸到更多的人。我熱愛藝術但藝術很小眾，時裝可以接觸到更廣泛的群眾，而我希望女性能以身為女性而感到快樂，但我不認為我能同時做這兩件事，因為這兩種創作的媒介和腦袋模式截然不同：藝術需要強烈深刻的情感投入、聚焦當下經驗；時裝設計的節奏很快，每一天要做事都很緊湊，所以在創作時裝的時候很難靜下心來投入藝術。也許某天當我真的厭倦時裝、想要改變腦袋運作模式的時候，我或許會想要從藝術創作。現在我會收藏一些雕塑、瓷器、中國藝術品等讓我有感覺的物件。

（但藝術的手法可運用在時裝設計上嗎？）是，在創意的部分，我發現經營一個品牌需要非常多的創意激盪，我把創意發運用在服裝的設計，或是商業模式的建立上，而且很享受將創意發揮在實際的商業操作上的過程。這兩件事情相輔相成同樣重要：讓女性感到快樂開啟了這個事業，接著，從做生意的過程中得到的資訊和數據，能幫助建立下個系列的基礎。

Q：身為亞裔人士，這樣的身份被背景對您在時裝領域的發展是助力還是阻力？

Han Chong：在過去幾年間我深刻感受到，我的出身背景有助我更深入了解文化的差異性。例如經營Self-Portrait這個品牌而接觸到全球豐富的文化時，我懂得尊重不同文化的差異性。亞洲的背景也成為我的靈感、協助我創造出更多元的服飾。

Q：您在2021透過你的公司SP Collection買下了法國設計師品牌Roland Mouret。可否說說您對經營這個品牌的展望？

Han Chong：Roland Mouret擁有約20年豐厚的美學傳承，對我來說，我只需要引導這個品牌從既有的美學中創造出2023的當代版本。而我應用經營Self-Portrait的經驗，為這個品牌策劃了新的商業模式，

我其實熱衷品牌經營的商業部分，因為我發現不只在服裝設計上，在商業上也可以發揮創意，而且很有成就感。我其實從未經商過，也因此，我沒有包袱、而且有很多空間去嘗試一些新的方法。我也不害怕是否在在「正確」的道路上，這方式也很適合我。

Q：就您的經驗，會給想要自行創立品牌的人什麼樣的建議？

Han Chong：當我創立Self-Portrait時，這品牌只有我一個人和一個實習生而已，因此我必須要快速上手，尤其品牌很快就大受歡迎，我就更得要保持靈活以因應各種狀況。我想在這幾年間，透過非常苦幹實幹的方式迅速學習成長，當我回首這一切，我想是因為我下了破釜沈舟的決心追求成功，因為我一開始得成本超少，如果要生存，我就必須想辦法在6個月之間賺到錢，不然品牌一死我也會身無分文。這也使我對於商業經營格外敏感。

許多設計師往往希望能在大品牌工作，或是得到大集團的挹注，因為在學校他們會教你一套制式公式，告訴你設計師應該要做些什麼事。我很希望能給傳遞另一種訊息，就我的案例而言，我從自創品牌到運用創意和知識去併購其他品牌，其實就像在創造第二個新的品牌。時裝產業絕對不只一種經營型態和生存方式，你絕對可以發揮創意找到最適合你的路。

Q：這是您首次造訪台灣嗎？對台灣的印象如何？您會推薦台灣女性哪些Self-Portrait本季的單品？