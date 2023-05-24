LISA、金泰亨、朴寶劍坎城再同框 畫面神美

許多品牌都會趁著坎城影展期間，眾多品牌好友、大使齊聚法國南部參與紅毯與電影盛宴的時候舉辦活動。法國品牌CELINE於5月23日在坎城近郊、鄰近海灘的高級飯店Hotel du Cap-Eden-Roc舉辦晚宴，包括全球品牌大使、BLACKPINK成員LISA，BTS防彈少年團成員金泰亨（V）、南韓人氣演員朴寶劍、星二代超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）、以及喬艾爾文（Joe Alwyn）都現身會場。

其中，三大韓流巨星LISA、金泰亨、朴寶劍再度聚首合影，再度引爆粉絲話題。曾演出李安導演2016年電影《比利·林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）的喬艾爾文，則是與美國鄉村音樂巨星泰勒絲分手後首度亮相公開活動，備受媒體關注。 喬艾爾文出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供 BTS防彈少年團成員金泰亨出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供 （由左至右）美國新生代演員Griffin Gluck、Jack Dylan Grazer、英國男演員Noah Jupe於CELINE坎城晚宴合影。圖／CELINE提供 凱亞葛柏出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供 （由左至右）Lisa、金泰亨、饒舌歌手未來小子、CELINE中國品牌大使人張婧儀、朴寶劍於CELINE坎城晚宴合影。圖／CELINE提供 韓星朴寶劍出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供 CELINE全球品牌大使、BLACKPINK成員LISA出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供 韓星朴寶劍出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供 BTS防彈少年團成員金泰亨出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供 凱亞葛柏出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供