蘋果WWDC將於6月6日凌晨1點登場 這3款新品果粉超期待

蘋果全球開發者大會WWDC23議程正式揭曉，將於台灣時間6月6日凌晨1點以Keynote演講揭開序幕，並在接下來的5天以線上形式舉行，所有開發者皆可免費參與，部分開發者和學生也有機會於開幕當天在Apple Park的特別體驗活動中親自共襄盛舉。足足一週的豐富活動，將幫助開發者瞭解iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS的最新技術、工具和框架。大會舉行的一週期間，開發者可透過一對一實驗室與Slack活動，直接與蘋果工程師和專家交流，請教如何針對不同平台打造創新App與遊戲。

大家最關注的Keynote發表會，全球果粉到時候都可以從官網、Apple TV App及YouTube等平台零時差觀看直播。但WWDC23除了肯定會有iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10、tvOS 14等5大最新作業系統的功能發表之外，據傳也會有以下幾種新產品在發表會中同步亮相，包含許多熱愛大螢幕果粉期待的15吋MacBook Air、升級使用蘋果自家晶片的Mac Pro，以及傳了超多次，這次終於好像真的要登場的全新產品AR/VR頭戴式裝置。

外媒表示，15吋MacBook Air與目前搭載M2晶片的版本應該差異不會太大，外觀設計、顏色、連接埠配置都會延續，但應該會跟新款Mac mini一樣，推出擁有M2與M2 Pro晶片到2種規格可選擇。而專業用戶期待、許久沒有更新的Mac Pro工作站級桌上型主機，預估也將會推出使用M2 Ultra以及M2 Max晶片機種。