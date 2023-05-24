顛覆你對恆春半島既有印象 南國生活節看見魅力恆春

屏東恆春半島優質的自然環境和生態，不僅是旅遊勝地，也吸引外地年輕人移居、生根，帶來的創意和巧思更豐富了在地生活和文化，縣府讓外界看見半島新風貌舉辦的南國生活節，26日至28日將在恆春古城北門草地熱力登場，恆春風格品牌與料理職人到場外，雙舞台音樂表演、淨灘、文創商品和美食，要顛覆對南國只有海洋和陽光的想像，看見半島的美好和魅力。

縣府交通旅遊處長黃國維說，南國生活節已成為每年恆春半島夏日固定舉辦盛典，今年廣納眾多半島風格店家出席，有「南國之味」、「南國之物」、「南國之選」三大亮點，包含伯虎在二樓、肉meat、野器、日日海霧、珠室惠社、遊牧號等質感選物，也加入最潮韓式網美拍貼機及滑板演出，國內外獨立樂團的音樂演出連續3天不間斷，逛上整天不是問題。

他說，今年升級為雙舞台呈現，邀請「韓國人氣韓劇OST主人翁O3ohn」和掀起「泰國慵懶復古旋風的HYBS」演出，還有「露波合唱團」、「南西肯恩」、「凹與山」、英倫雙人樂團「JADE」、「icyball冰球樂團」、「鄭宜農」、人氣樂團「怕胖團」、「無妄合作社」與電音DJ等超過20組團體，伴著音樂一起擁抱南國夏夜晚風。

此次主視覺邀請人氣插畫家劉正堃 Abei Liu操刀，他印象中的南國總是熱情，以炙熱的陽光迎接所有旅客，除了光照留下的身體印記，也帶回滿滿的美好回憶，設計除了插畫裡的南國男孩女孩、小鎮、古城、山海、曬黑都是今年的設計元素，周邊文創商品件件讓人驚豔，從視覺、觸覺、味覺等各方面豐富這趟旅程。