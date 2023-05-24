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知名媽媽包「喜舖CiPU」倒債掀風波！新公司急發聲明切割 網友不領情嗆：商譽已掃地

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
周品妤也在個人粉絲專頁「粉紅人妻CPU」貼出聲明，引發網友兩極反應。圖／翻攝自「粉紅人妻CPU」臉書專頁
周品妤也在個人粉絲專頁「粉紅人妻CPU」貼出聲明，引發網友兩極反應。圖／翻攝自「粉紅人妻CPU」臉書專頁

曾被報導為「台灣市佔率第一」、臉書粉絲頁並有近10萬按讚數的媽媽包品牌喜舖CiPU，昨日據鏡週刊報導，有多位銀行人員向該周刊投訴，指品牌創辦人周品妤與丈夫、身兼財務長的張家禎兩年前向多間銀行借貸超過7,000萬元，唯今年起不再還款，同時將商標權轉讓給其他公司，有脫產之嫌，但兩人仍不時在臉書貼出出國旅遊照，昨日該報導刊出後已引發網路熱烈討論。

接手喜福商標的「璽福」昨日委由律師發出聲明，並張貼於CiPU喜舖臉書專頁。聲明中表示，周品妤與張家禎已於去年10月轉讓出售商標權予該公司，同時由於看中台灣品牌潛力、並維持消費者權益，仍聘請周品妤和張家禛為開發業務顧問、營運顧問，但兩人在外一切金錢借貸行為則與該公司無關。

同時周品妤也在個人粉絲專頁「粉紅人妻CPU」貼出聲明，文中表示「疫情期間，我們確實經歷了重大的經營壓力與財務困難，但中間我們確保員工的工資如期支付，貨款也一一結清，相關金流償還計劃正在進行中。」文末並附上四點說明了營運、房屋抵押、消費者服務與新品開箱臉書貼文等事項。

然而貼文發出後網友並不買單，並引入大量留言，不少網友紛紛表示：「從無名追某貴婦跟C到現在，只能說，或許利益能改變一切」、「包包一直都有皮革脫皮問題，以這種售價根本不及格，終於來到這天，消費者的眼睛是雪亮的！網路只看到網紅的業配，完全沒有要解決包包品質問題。」、「不是欸，商譽已經掃地，品質即使沒變，但觀感就很差了。」更有網友留言，「身為喜舖元老級消費者，我只覺得包包單價後期高得離譜⋯⋯」以及「必有高人指點，必須說~真是傑出的一手！」

接手喜福商標的「璽福」，昨日先委由律師發出聲明並張貼於CiPU喜舖臉書專頁。圖／翻攝自「CiPU喜舖」臉書粉絲專頁
接手喜福商標的「璽福」，昨日先委由律師發出聲明並張貼於CiPU喜舖臉書專頁。圖／翻攝自「CiPU喜舖」臉書粉絲專頁
CiPU喜舖創辦人周品妤（右）與丈夫張家禎。記者徐兆玄／攝影
CiPU喜舖創辦人周品妤（右）與丈夫張家禎。記者徐兆玄／攝影
接手喜福商標的「璽福」，昨日先委由律師發出聲明，並張貼於CiPU喜舖臉書專頁。圖／翻攝自「CiPU喜舖」臉書粉絲專頁
接手喜福商標的「璽福」，昨日先委由律師發出聲明，並張貼於CiPU喜舖臉書專頁。圖／翻攝自「CiPU喜舖」臉書粉絲專頁

品牌 出國旅遊

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