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懶人包／虎航超殺促銷！飛日韓泰最低1299元 購票管道、優惠航線航班一次看

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

台灣虎航於昨（22）日上午10點開賣第一波冬季航班優惠，航線包含了台北／高雄至成田、名古屋、福岡，以及台北至羽田、小松、茨城、新潟等地的機票，單程票價1,799元起，吸引許多民眾搶購，還一度造成官方網站因為瞬間流量太大而「掛點」，導致許多人無法登入。第二波航班優惠將於明（24）日上午10點開賣，許多人都等著要搶購低價機票。

5/24上午10點開搶！飛日韓泰單程最低1,299元起

臺灣虎航第二波冬季航班促銷將於5月24日10:00至5月25日23:59販售，優惠航線包含台北／高雄飛往大阪，以及台北飛往沖繩、岡山、函館、仙台、花卷、首爾、釜山、大邱、濟州、曼谷等地，涵蓋了日韓泰三個的觀光勝地，單程未稅的票價從最低1,299元起至2,199元起。

本次台灣虎航冬季優惠的促銷機票，搭乘期間為2023年10月29日至2024年3月30日，中間包含了聖誕節、元旦、農曆新年等假期，除了連假之外，只要安排好請假時機，就可以規劃3至7天不等的海外旅行，是放鬆充電的好機會，也因此許多人已經蓄勢待發，等著明天搶購促銷機票。

台灣虎航第二波冬季優惠機票詳細資訊

開賣時間：2023年5月24日10:00至2023年5月25日23:59

搭乘時間：2023年10月29日至2024年3月30日

優惠票價：1,299起至2,199元起（單程未稅）

購票管道：台灣虎航官網台灣虎航APP（iOS版）台灣虎航APP（Android版）

優惠航線

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航班時刻整理

【日本】

虎航第二波機票冬季優惠懶人包

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【韓國】

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【泰國】

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*實際航班時刻請依台灣虎航官方網站公告為準

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