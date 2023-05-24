快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北老字號「紅葉蛋糕」正式插旗新竹！5/24試營運 網歡呼：終於等到了！

聯合報／ 記者高婉珮／台北即時報導
紅葉蛋糕最新門市是位於新竹的「民生三代目店」。圖/摘自品牌官網
紅葉蛋糕最新門市是位於新竹的「民生三代目店」。圖/摘自品牌官網

創立近一甲子的台北老字號蛋糕店「紅葉蛋糕」，是不少民眾慶祝生日或過節的必吃蛋糕，但先前品牌展店多以雙北為主，如今終於要南下發展，位於新竹民生路的最新門市已經掛上招牌，店家也在粉絲團宣布，今(5/24)起正式試營運，讓不少支持網友驚呼「終於等到你們！」，甚至還有中南部粉絲敲碗繼續往南展店，「拜託來台中！」、「可以來高雄嗎？」

紅葉蛋糕創業於民國55年，號稱是全台首家鮮奶油蛋糕店，招牌商品是各式鮮奶油水果蛋糕、黑森林蛋糕等，近來也開發出生乳捲等商品，強調外層的鮮奶油甜而不膩、內層戚風蛋糕體口感蓬鬆，不僅是許多老台北人兒時慶生回憶，不少知名藝人也是粉絲，不時出現在各藝人的社群平台上。

而紅葉蛋糕最新門市「民生三代目店」位於新竹市中心，就在遠東巨城購物中心旁，先前店家就已在官網預告新店資訊，如今則正式曝光試營運日期，同時表示營業時間為下午一點至晚上九點，每日販售商品則以現場現貨為主，若需要指定口味樣式，需提早訂購。

紅葉招牌商品是各式鮮奶油水果蛋糕。圖/摘自品牌官網
紅葉招牌商品是各式鮮奶油水果蛋糕。圖/摘自品牌官網

粉絲 新竹

延伸閱讀

新竹必點小菜「粉沯」想吃不會唸！ 新竹人幫揭這神祕小吃發音之謎

新竹豪雨寶山、寶二水庫受益 累積進帳340萬噸水量

暴雨狂灌新竹！新豐降雨破60.5毫米 地下道多處淹水

連續爽喝22天！ 星巴克開抽夏日體驗「買一送一」 還有星冰樂+蛋糕甜蜜星意禮

相關新聞

下殺搶便宜！ 2023TTE台北「線上旅展優惠」懶人包　5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1晚送1晚

下殺搶便宜！ 2023TTE線上旅展必收 5星飯店買一送一、最低2千2入手

新臺馬輪、澎湖輪「類郵輪」新體驗！全新營運模式打造「TAIWAN Hi」藍色公路品牌

「新臺馬輪」於4／16首航，亮麗簡潔的外觀、內部木質調的質感設計，宛如小型豪華郵輪般，航港局特別委請台灣設計研究院協助規劃新臺馬輪船身外觀設計，提升公共運輸之美學設計，打破過去大家對交通船的既定印象，

台北老字號「紅葉蛋糕」正式插旗新竹！5/24試營運 網歡呼：終於等到了！

創立近一甲子的台北老字號蛋糕店「紅葉蛋糕」，是不少民眾慶祝生日或過節的必吃蛋糕，但先前品牌展店多以雙北為主，如今終於要南...

機票899元起！「台灣虎航」旅展優惠　加碼9折再抽機票

台北國際觀光博覽會即將於5月26日至5月29日期間於台北世貿一館登場。「台灣虎航」將推出全線「單程899元起」的優惠促銷...

機票爆殺！濟州航空參旅展推「飛韓國1,100元」　限時兩天再加碼抽AirPods

2023夏季最大旅展搶好康先筆記！TTE台北國際觀光博覽會將於5/26至5/29在世貿一館登場，除了各大飯店的超殺優惠外，優惠機票當然也少不了。5/28及5/29限時兩天，濟州航空將在會館設攤，並推出

看見南投！企鵝妹解鎖「隱藏版動物園」助曝光　網讚：用心經營

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環島掀起話題，今(22)日她去到一個動物園，但卻是台灣鮮少人知的「隱藏版」動物園。位於南投縣草屯鎮的「九九峰動物樂園」，堪稱中部唯一大型動物鳥禽樂園。這次透過企鵝妹的直播曝

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦