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台北老字號「紅葉蛋糕」正式插旗新竹！5/24試營運 網歡呼：終於等到了！
創立近一甲子的台北老字號蛋糕店「紅葉蛋糕」，是不少民眾慶祝生日或過節的必吃蛋糕，但先前品牌展店多以雙北為主，如今終於要南下發展，位於新竹民生路的最新門市已經掛上招牌，店家也在粉絲團宣布，今(5/24)起正式試營運，讓不少支持網友驚呼「終於等到你們！」，甚至還有中南部粉絲敲碗繼續往南展店，「拜託來台中！」、「可以來高雄嗎？」
紅葉蛋糕創業於民國55年，號稱是全台首家鮮奶油蛋糕店，招牌商品是各式鮮奶油水果蛋糕、黑森林蛋糕等，近來也開發出生乳捲等商品，強調外層的鮮奶油甜而不膩、內層戚風蛋糕體口感蓬鬆，不僅是許多老台北人兒時慶生回憶，不少知名藝人也是粉絲，不時出現在各藝人的社群平台上。
而紅葉蛋糕最新門市「民生三代目店」位於新竹市中心，就在遠東巨城購物中心旁，先前店家就已在官網預告新店資訊，如今則正式曝光試營運日期，同時表示營業時間為下午一點至晚上九點，每日販售商品則以現場現貨為主，若需要指定口味樣式，需提早訂購。
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