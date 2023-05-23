女力崛起！2023年世界頂尖調酒大賽台灣決賽 劉冠麟勇奪冠軍

2023年World Class Taiwan 世界頂尖調酒大賽台灣區決賽，於5月22、23日假台北壹電視攝影棚隆重舉辦，由30位頂尖調酒師進行為期兩天的賽程，賽制先自30位選手當中選出前5強進入決賽，經緊湊激烈競賽後，最終由新生代女性調酒師劉冠麟（小綠）拿下台灣區總冠軍，將代表台灣於今年9月到巴西聖保羅參加World Class Global Finals，這也是繼第一屆World Class Taiwan 賽事由蔡秋雅（Gloria）奪冠後，第二度有女性調酒師再度摘下冠軍榮耀。

世界頂尖調酒大賽World Class，被譽為調酒界的奧斯卡，是全球最大、最具公信力、最具代表性的全球性調酒比賽。該比賽由全球最大烈酒商帝亞吉歐集團主辦，是世界各地頂尖調酒師心目中的夢幻殿堂，每年有超過65個國家、25萬名調酒師參與挑戰。

今年賽制以「關卡積分賽」方式進行，比賽內容包括對主題與元素的理解、時間的對抗、食材風味的拆解與組合、對經典調酒的熟悉度、頂級餐酒搭配服務…等多面向關卡。

選手在決賽中通過「BALANCED BOTANICALS CHALLENGE」、「THREE INGREDIENT COCKTAILS CHALLENGE」、「TARTAN TIKI CHALLENGE」三關積分挑戰後，連同複賽積分與作品推廣分數一同累計，由總積分最高的前5強—— 「榕信義」的林思暐、「無向」的高永霈、「unDer lab」的劉冠麟、「Matches」的劉權震、「To Infinity ＆ Beyond」的駱威宏，進入最後晚宴關卡「Before & After」。

此次晚宴首度攜手米其林一星餐廳山海樓行政主廚蔡瑞郎，以慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌，進行調酒搭餐挑戰。五強選手必須在10分鐘之內，共完成13杯分別於餐前、搭餐、餐後飲用的調酒。

在為期兩天的賽事中，總共出動7位國內外評審齊聚一堂。來自海外的3位評審分別是2015年World Class日本及世界年度最佳調酒師（總冠軍），同時也是奈良Lamp Bar的主理人金子道人（Kaneko Michito）；2014及2017兩次World Class泰國年度最佳調酒師（冠軍），同時是Mahaniyom Cocktail Bar 的共同主理人Ronnaporn Kanivichaporn；2022年World Class香港澳門年度最佳調酒師（冠軍），現擔任Room 309 & The Envoy的Bar Supervisor Jo Lo。

「TARTAN TIKI CHALLENGE」單項冠軍由「榕信義」的林思暐（右）獲得，由來自泰國的評審Ronnaporn Kanivichaporn頒獎。記者高婉珮／攝影。

國內4位評審分別為2012年世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍、於世界賽獲得第三名的AHA Saloon 創辦人尹德凱；2021年世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍，現為To Infinity And Beyond 以及Tor Dāy 的共同創辦人張哲瑋（Mars）；以及2022年世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍及GQ雜誌年度最佳調酒師，現為酣呷餐酒館主理人余瀚爲（Nono）。以及在最後關卡「Before & After」加入評審陣容的山海樓行政主廚蔡瑞郎。

歷經兩天的激烈奮戰，最終由新生代女性調酒師劉冠麟拿下台灣區總冠軍，她同時也是「BALANCED BOTANICALS CHALLENGE」、「THREE INGREDIENT COCKTAILS CHALLENGE」兩個項目的單項冠軍。

「TARTAN TIKI CHALLENGE」單項冠軍由「榕信義」的林思暐獲得；考驗餐酒搭功力的「Before & After」單項冠軍，則由「Matches」的劉權震拿下。

考驗餐酒搭功力的「Before & After」單項冠軍，由「Matches」的劉權震（右）拿下，由山海樓行政主廚蔡瑞郎親自頒獎。記者高婉珮／攝影。

今年擔任評審之一的2022世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍余瀚為指出，今年賽制改變不少，「幾乎跟我去年去雪梨參加2022 World Class Global Finals的賽事是一樣的，完全是國際賽的規格，難度更高，選手在每一個關卡都不能有閃失，最終才有奪冠的機會。」

另一位國內評審、2021世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍張哲瑋，則勉勵前5強選手，「在參加國際賽事的時候，除了專業實力以外，更要呈現出自己的特色與風格，會比較有機會在大賽中脫穎而出。」

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