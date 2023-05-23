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休閒運動風潮再起！高端品牌接連開大店搶食市場

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
高爾夫球運動在台灣商機龐大，吸引了精品服飾等級的DECEMBERMAY也來台展店，首個據點在新光三越百貨A9館。圖／DECEMBERMAY提供
高爾夫球運動在台灣商機龐大，吸引了精品服飾等級的DECEMBERMAY也來台展店，首個據點在新光三越百貨A9館。圖／DECEMBERMAY提供

在新冠疫情期間，幾乎所有與消費者密切的行業都變得蕭條，甚至營收數字直接跳水式崩盤，但唯有運動商品產業，一支獨秀。因此在疫後的成長幅度驚人，讓品牌彷彿吃了定心丸，像是來自日本的高端品牌DESCENTE或是高爾夫精品DECEMBERMAY都接連在近期開設百坪大店，或是進駐新商圈，為的就是搶得商機。

DESCENTE看好市場潛力，大膽地選在天母棒球場旁，成立在台首間旗艦店，還是街邊店的形式。圖／Emers Group提供
DESCENTE看好市場潛力，大膽地選在天母棒球場旁，成立在台首間旗艦店，還是街邊店的形式。圖／Emers Group提供

起源日本大阪的DESCENTE，原先以製作剪裁舒適的男裝起家，後來才開始製作競速滑雪運動服，獲得各國專業選手的喜愛。品牌於去年夏天正式被代理來台，就迅速的在台北、桃園、台中和台南展店，在獲得消費者的熱烈迴響後，DESCENTE在今年大膽地選在天母棒球場旁，成立在台首間旗艦店，還是街邊店的形式。DESCENTE天母店更是全台灣商品類型最齊全的據點，有著兩層樓超過百坪店舖空間：一樓為重量訓練、跑步、潮流運動生活等服飾單品的主要陳列區；二樓則提供高爾夫全系列單品，一站即可滿足各種運動的需求。DESCENTE敢這麼做，除了天母本就是傳統富人區，對於運動穿搭品質有所要求，同時更是看好市場潛力。

另外，高爾夫球運動在台灣商機龐大，所以吸引了精品服飾等級的DECEMBERMAY也來台展店。創立於2019年的DECEMBERMAY以日本高爾夫旺季5月到12月的迷人景緻，作為品牌意象的核心元素，結合流行音樂與東京特有的潮流文化，堅持保留時尚感與實穿性，因此廣受市場好評。品牌首個據點在新光三越百貨A9館，帶來結合延展性與吸濕排汗機能的面料，與不斷推陳出新的印花設計服飾，讓台灣高爾夫精品市場掀起波瀾。

DESCENTE天母店更是全台灣商品類型最齊全的據點，有著兩層樓超過百坪店舖空間。圖／Emers Group提供
DESCENTE天母店更是全台灣商品類型最齊全的據點，有著兩層樓超過百坪店舖空間。圖／Emers Group提供

運動 品牌 天母 高爾夫

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