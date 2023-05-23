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楊紫瓊色彩突圍、麗塔瓊斯手拿包放閃 坎城女星曬智慧

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
資深女星不僅在影壇留下耀眼成就，更有歲月洗滌後充滿智慧的品味示範。圖／Balenciaga提供、Boucheron、Roger Vivier提供
資深女星不僅在影壇留下耀眼成就，更有歲月洗滌後充滿智慧的品味示範。圖／Balenciaga提供、Boucheron、Roger Vivier提供

坎城影展期間，每天都有連日的紅毯、首映，連帶明星名人也相繼不斷登場。雖然人們總是喜歡嚐鮮、關心新事物，但資深女星的穿著卻特別值得我們留意，不因為她們在影壇已經留下的耀眼成就，更有因為歲月洗滌後，低調但充滿智慧的品味造型示範。

法國影后Isabelle Huppert以Balenciaga的蕾絲刺繡黑色禮服搭配鑽石耳環，浪漫不失閃耀。圖／Balenciaga提供
法國影后Isabelle Huppert以Balenciaga的蕾絲刺繡黑色禮服搭配鑽石耳環，浪漫不失閃耀。圖／Balenciaga提供

西班牙女星Rossy De Palma雖然在台灣不算特別有高知名度，但她卻是西班牙大導阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的繆思，並曾演出過後者的《窗邊上的玫瑰》、《瀕臨崩潰邊緣的女人》、《慾望法則》等電影中；日前Rossy De Palma出席坎城影展期間選擇了一身寬大輪廓的連身裙裝，除了展開時的黑色人臉剪影別具趣味，手上更拿了一款Roger Vivier的Viv’ Choc Strass Doudou迷你手拿包，毛絨的手感，正好與白色的連身寬裙帶出優雅、但鮮明的色彩對比，也頗有阿莫多瓦電影常見的戲劇張力。

堪稱西班牙名導阿莫多瓦靈感繆思的西班牙女星Rossy De Palma，以黑白剪影的寬大洋裝搭配手拿包，簡單但充滿戲劇張力。圖／Roger Vivier提供
堪稱西班牙名導阿莫多瓦靈感繆思的西班牙女星Rossy De Palma，以黑白剪影的寬大洋裝搭配手拿包，簡單但充滿戲劇張力。圖／Roger Vivier提供

凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）與另一半麥克道格拉斯（Michael Douglas）出席坎城影展活動時，一身大紅色手持一款Roger Vivier的Flower Strass紅色鑽扣手拿包，展現出不受歲月影響的迷人氣質與好身形；曾被凱撒獎提名16次，並曾以《儀式》與《她的危險遊戲》獲凱撒獎最佳女主角獎的法國資深影后Isabelle Huppert，過往在台灣又以《鋼琴教師》（2001）、《藥頭大媽》（2020）兩部作品頗具知名度。Isabelle Huppert在出席《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）首映紅毯時，穿上Balenciaga的2023 Winter長禮服，以蕾絲刺繡精緻手工打造的這款黑色禮服，不僅表面有著精細的黑色蕾絲，展現出影后般的深邃內涵，同時再戴上一款環形鏤空鑽石耳環，一身黑色浪漫、但不失閃耀。

凱薩琳麗塔瓊斯出席坎城影展活動時，一身大紅並手持紅色鑽扣手拿包，展現出不受歲月影響的迷人氣質。圖／Roger Vivier提供
凱薩琳麗塔瓊斯出席坎城影展活動時，一身大紅並手持紅色鑽扣手拿包，展現出不受歲月影響的迷人氣質。圖／Roger Vivier提供

今年三月甫成為奧斯卡影后的楊紫瓊則同樣身穿Balenciaga，在出席電影《Firebrand》的首映時，她穿上一件訂製的翠綠色褶皺真絲塔夫綢連身長裙，並搭配黑色Opera手套與黑色皮革高跟鞋，在一片黑、白、銀色、紅色的紅毯上，以色彩成功「突圍」；值得一提的是：楊紫瓊身上的珠寶同樣價值連城，出自Boucheron的高級珠寶Grosgrain項鍊、高級珠寶Liseré耳環，其中Grosgrain項鍊使用了蛋白石、砂金礦物玻璃與鑽石，具有高度的裝飾藝術（Art Deco）風格，也在無形中呼應黑色手套，一展小金人影后級的雍容華貴。

楊紫瓊以Balenciaga的翠綠色褶皺真絲塔夫綢連身長裙，在一片黑、白、銀色、紅色的紅毯上，以色彩成功「突圍」。圖／Balenciaga提供
楊紫瓊以Balenciaga的翠綠色褶皺真絲塔夫綢連身長裙，在一片黑、白、銀色、紅色的紅毯上，以色彩成功「突圍」。圖／Balenciaga提供
除了翠綠色的Balenciaga褶皺真絲塔夫綢連身長裙，楊紫瓊再搭配上裝飾藝術風格鮮明的Boucheron高級珠寶Grosgrain項鍊，一展影后級氣場。圖／Boucheron提供
除了翠綠色的Balenciaga褶皺真絲塔夫綢連身長裙，楊紫瓊再搭配上裝飾藝術風格鮮明的Boucheron高級珠寶Grosgrain項鍊，一展影后級氣場。圖／Boucheron提供

楊紫瓊出席坎城紅毯時配戴的高級珠寶Liseré耳環，使用黑漆與鑽石，模擬高級珠寶勝地、芳登廣場的八角形地景輪廓。圖／Boucheron提供
楊紫瓊出席坎城紅毯時配戴的高級珠寶Liseré耳環，使用黑漆與鑽石，模擬高級珠寶勝地、芳登廣場的八角形地景輪廓。圖／Boucheron提供
Flower Strass紅色鑽扣手拿包，71,000元。圖／Roger Vivier提供
Flower Strass紅色鑽扣手拿包，71,000元。圖／Roger Vivier提供

珠寶 電影 女星 鑽石 楊紫瓊

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