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出國好開「燻」 免稅通路限定雅柏煙霧之蹤快閃登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
限定酒款「雅柏煙霧之蹤：曼薩尼亞版」的靈感，來自於高空飛行的飛機。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
限定酒款「雅柏煙霧之蹤：曼薩尼亞版」的靈感，來自於高空飛行的飛機。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

出國旅遊正夯，身為終極艾雷島麥芽威士忌的雅柏（Ardbeg）針對全球免稅通路，推出免稅獨家限定系列「雅柏煙霧之蹤：曼薩尼亞版（Smoketrails - Manzanilla Edition）」，此限定酒款靈感來自於高空飛行的飛機，在天空中所留下的白色煙霧之跡，象徵著啜飲後於唇齒間餘韻留存，雅柏也派出吉祥物Shortie化身為天際探險家，帶著全世界的泥煤小野獸們於天空遨遊，展開一系列的全「燻」冒險。

雅柏首席製酒師比爾．梁思敦博士表示：「『雅柏煙霧之蹤：曼薩尼亞版』蘊含著海水與浪花交織堅果的深邃香氣，瀰漫著煙灰、黑巧克力和巴西堅果的強烈氣息，淡淡的松樹和茴香的尾韻進一步增添了這款威士忌的層次感，再度突顯其特色風味。對於任何品嚐過這款威士忌的人，我只能說，準備好迎接一場煙燻重擊吧！」

為了讓更多人可以身歷其境的體驗雅柏的卓越工藝與其迷人之處，這趟天際旅程於2023年5月開始進行為期兩個月的停留，在台灣桃園國際機場第2航廈舉行期間限定快閃店活動，店內除了可以搶先品飲「雅柏煙霧之蹤：曼薩尼亞版」，現場還設有互動拍照機，讓雅柏的粉絲與威士忌愛好者們在每次的旅程中都有機會將具有迷人風味與復有收藏價值的雅柏威士忌帶回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「雅柏煙霧之蹤：曼薩尼亞版」容量1公升，酒精濃度46%，建議售價2,840元。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏煙霧之蹤：曼薩尼亞版」容量1公升，酒精濃度46%，建議售價2,840元。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雅柏在台灣桃園國際機場第2航廈舉行期間限定快閃店活動。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雅柏在台灣桃園國際機場第2航廈舉行期間限定快閃店活動。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

出國旅遊 快閃 機場

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