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蝦皮購物「5.25商城狂購節」換季家電、熱門名粽限時5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「5.25商城狂購節」多款涼夏換季家電下殺最低5折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」多款涼夏換季家電下殺最低5折起。圖／蝦皮購物提供

5月迎來立夏，全台氣溫逐漸上升，備戰夏日商機，蝦皮購物「5.25商城狂購節」攜手Dyson、TECO東元、三菱電機等家電品牌，於5月25日當天精選多款涼夏換季家電豪祭5折起優惠。此外，歡慶百貨寢具專櫃WEDGWOOD、日系眼鏡品牌OWNDAYS進駐蝦皮購物，兩大品牌分別推出指定床寢領券88折優惠、熱門夯品下殺5折等回饋。

梅雨季來臨，氣溫又節節高升，蝦皮購物觀察冷氣、電風扇等換季家電買氣已較去年同期明顯成長6成。蝦皮購物「5.25商城狂購節」集結 Dyson、TECO東元、三菱電機等家電品牌的多款避暑強品，於7大瘋搶時段祭限時5折起優惠，搭配商城優惠券下單最高再省5,000元。「Dyson Purifier Cool二合一空氣清淨機TP07」5月25日凌晨0點限時優惠價14,900元；一級省電的「TECO東元7-8坪R32變頻冷暖分離式空調」5月25日凌晨2點限時優惠價29,400元；「日本KAMOME靜柔自然風扇」主打極省電、極靜音，5月25日上午10點限時優惠價6,090元；「MITSUBISHI三菱電機日製19公升除濕機」搭載三重防護濾網，5月25日中午12點限時優惠價21,510元；。

除了家電之外，寢具也要換季，本月新進駐蝦皮商城的百貨寢具品牌WEDGWOOD，5月24日至5月30日集結涼感床寢最低下殺17折起，下單再抽破萬元300織天絲兩用被床組，使用100%長纖棉材質的「400織長纖棉刺繡四件組」券後價4,932元。日系眼鏡品牌OWNDAYS歡慶開幕，祭出熱門單品5折起優惠，OWNDAYS潮流金屬款墨鏡、OWNDAYS百搭框款墨鏡千元有找，輕鬆夏日超潮配件輕鬆入手。

端午節倒數一個月，蝦皮購物「粽子」關鍵字搜尋熱度相較平日已增漲4倍，5月25日至6月18日蒐羅南門市場立家、上海鄉村等百大名粽最低5折起，並加碼消費滿499元折40元、滿999元折100元的超值優惠。

蝦皮購物5月25日至6月18日打造「粽棒出擊端午節」，網羅全台北中南近40間名店，集結超過240款名粽祭5折起優惠。湖州粽代表「南門市場立家人氣蛋黃鮮肉粽」，入口即化的配料搭配獨家醬油調味，優惠價388元；「紅豆食府粿粽禮盒」主打客家傳統特色，外皮Q彈綿密，內餡飽滿多汁，５入優惠價335元；「良品開飯剝皮辣椒鮮肉粽」銅板價一顆71元；「上海鄉村情有獨粽組」優惠價1,399元，一袋即享經典無錫燒肉、松露菜飯粽兩大口味，並含美味濃醇的火腿扁尖燉雞湯。下單前別忘了提前領取超殺優惠券，最高現折100元外，下單還能抽 AcQUA源少年夢想提袋。

蝦皮購物「5.25商城狂購節」，OWNDAYS潮流金屬款墨鏡限時優惠價990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」，OWNDAYS潮流金屬款墨鏡限時優惠價990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」，5月25日凌晨0點「Dyson Purifier Cool二合一空氣清淨機TP07」限時優惠價14,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」，5月25日凌晨0點「Dyson Purifier Cool二合一空氣清淨機TP07」限時優惠價14,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」，5月25日凌晨2點「TECO 7-8坪R32變頻冷暖分離式空調」限時優惠價29,400元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」，5月25日凌晨2點「TECO 7-8坪R32變頻冷暖分離式空調」限時優惠價29,400元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」，「南門市場立家人氣蛋黃鮮肉粽5粒」限時優惠價388元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」，「南門市場立家人氣蛋黃鮮肉粽5粒」限時優惠價388元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」，5月25日上午10點「KAMOME FKLU-303D靜柔自然風扇」限時優惠價6,090元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」，5月25日上午10點「KAMOME FKLU-303D靜柔自然風扇」限時優惠價6,090元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「粽棒出擊端午節」5月25日至6月18日網羅百大名粽祭5折起優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「粽棒出擊端午節」5月25日至6月18日網羅百大名粽祭5折起優惠。圖／蝦皮購物提供

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