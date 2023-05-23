蝦皮購物「5.25商城狂購節」換季家電、熱門名粽限時5折起

5月迎來立夏，全台氣溫逐漸上升，備戰夏日商機，蝦皮購物「5.25商城狂購節」攜手Dyson、TECO東元、三菱電機等家電品牌，於5月25日當天精選多款涼夏換季家電豪祭5折起優惠。此外，歡慶百貨寢具專櫃WEDGWOOD、日系眼鏡品牌OWNDAYS進駐蝦皮購物，兩大品牌分別推出指定床寢領券88折優惠、熱門夯品下殺5折等回饋。

梅雨季來臨，氣溫又節節高升，蝦皮購物觀察冷氣、電風扇等換季家電買氣已較去年同期明顯成長6成。蝦皮購物「5.25商城狂購節」集結 Dyson、TECO東元、三菱電機等家電品牌的多款避暑強品，於7大瘋搶時段祭限時5折起優惠，搭配商城優惠券下單最高再省5,000元。「Dyson Purifier Cool二合一空氣清淨機TP07」5月25日凌晨0點限時優惠價14,900元；一級省電的「TECO東元7-8坪R32變頻冷暖分離式空調」5月25日凌晨2點限時優惠價29,400元；「日本KAMOME靜柔自然風扇」主打極省電、極靜音，5月25日上午10點限時優惠價6,090元；「MITSUBISHI三菱電機日製19公升除濕機」搭載三重防護濾網，5月25日中午12點限時優惠價21,510元；。

除了家電之外，寢具也要換季，本月新進駐蝦皮商城的百貨寢具品牌WEDGWOOD，5月24日至5月30日集結涼感床寢最低下殺17折起，下單再抽破萬元300織天絲兩用被床組，使用100%長纖棉材質的「400織長纖棉刺繡四件組」券後價4,932元。日系眼鏡品牌OWNDAYS歡慶開幕，祭出熱門單品5折起優惠，OWNDAYS潮流金屬款墨鏡、OWNDAYS百搭框款墨鏡千元有找，輕鬆夏日超潮配件輕鬆入手。

端午節倒數一個月，蝦皮購物「粽子」關鍵字搜尋熱度相較平日已增漲4倍，5月25日至6月18日蒐羅南門市場立家、上海鄉村等百大名粽最低5折起，並加碼消費滿499元折40元、滿999元折100元的超值優惠。