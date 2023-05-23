響應世界環境日！7-ELEVEN CITY系列將全面使用「FSC森林永續認證」咖啡杯

應世界環境日，7-ELEVEN引領超商減塑潮流，CITY系列飲品自去年12月起啟動採用「FSC森林永續認證」咖啡紙杯計畫。CITY PRIMA率先陸續更換具永續採購理念紙杯，預計今年6月起將擴大至CITY TEA現萃茶、CITY CAFE全系列紙杯，預計將於今年底前更換完畢（聯名店紙杯視各店更換狀況為主）。

7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，回應聯合國永續發展目標「SDG12責任消費與生產」，CITY系列飲品率超商通路之先，自去年12月起5,900家 CITY PRIMA門市使用的咖啡紙杯陸續更換為「FSC森林永續認證」咖啡紙杯，到目前為止已守護近5千棵高度12公尺的原始森林樹木。

為進一步與消費者共同推動永續綠實力，7-ELEVEN自今年6月起擴大「FSC森林永續認證」咖啡紙杯使用範圍至CITY TEA現萃茶、CITY CAFE全系列飲品；CITY全系列飲品未來將全面採用「FSC森林永續認證」咖啡杯，且需符合食用級相關法規規範，雖整體相關採購成本略有提升，期盼藉由擴大使用永續素材，與消費者共同守護山林環境理念。

「FSC森林永續認證」是國際廣受認可森林認證之一，由森林管理委員會（Forest Stewardship Council，FSC）核發，唯有該商品使用木材來源是具備永續性、取得良好管理認證，方得於該商品標示FSC認證，7-ELEVEN CITY系列飲品是超商業界領先全面使用。

為積極回應減塑需求，7-ELEVEN於2019年自發性擴大減塑做法，更於去年6月提前響應環保署於當年7月上路的新法規，推出自帶飲料杯每杯現省5元、加碼每月1日現省7元，活動導入至今自帶杯占比已較前一年成長超過1倍，攜手消費者透過減少一次性飲料杯的使用量，從生活實踐環保永續理念。

除擴大使用FSC森林永續認證紙杯、積極推動使用自帶杯，更透過集團自建「OPEN iECO循環杯機」及「高效智慧回收機」打造循環系統，目前總計回收破百萬瓶寶特瓶、近90萬顆廢乾電池。為持續擴大回收服務，「高效智慧回收機」今年6月首度進駐台東，自6月1日至6月10日於台東7-ELEVEN東捷門市與三越門市回收寶特瓶或廢乾電池滿20個，限當日憑列印之購物抵用券即可兌換CITY CAFE中杯拿鐵（冰／熱）或大杯美式咖啡（冰／熱）一杯，每店每日限量25杯，其中6月5日世界環境日每店加碼限量提供75杯（活動期間每店總計300杯，兌完為止）；或6月5日起於7-ELEVEN共11家離島指定門市回收寶特瓶滿10瓶並選擇購物抵用金，即可憑券兌換CITY CAFE中杯拿鐵（冰／熱）或大杯美式咖啡（冰／熱）一杯，每店限量100杯，兌完為止。