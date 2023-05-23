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熱銷百萬片復刻回歸！85℃拿破崙、沙架4經典 限期上架

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導

甜點迷注意了，85℃四款曾熱銷百萬片的切片蛋糕復刻回歸，但5/25起採限期限量販售，想重溫美好，動作得快。

其中，「王者拿破崙」切片，以三層法式起酥抹上香濃奶油霜，與綿柔的香草戚風蛋糕相互交錯，撒上糖粉帶點微甜，是品牌經典。「王者咖啡布蕾」切片則以濃郁的咖啡戚風蛋糕與綿滑的咖啡鮮奶油交織，再加上香滑細緻的牛奶布蕾、苦甜的咖啡糖酒水，撒上香脆核桃，美味具層次感，咖啡控必敗！

「王者沙架蛋糕」切片來自奧地利的沙架蛋糕，典雅的巧克力色調，以濃郁的巧克力蛋糕為主體，質地柔軟而紮實，入口即化，嘗起來濕潤又帶有一絲苦澀，搭上櫻桃糖酒水與巧克力鏡面，屬於大人味。「北海道王者戚風」切片則是輕盈柔軟的港式戚風蛋糕，口感獨特迷人。

業者表示，這四款切片蛋糕，過去在門市銷售期間，每款皆熱銷超過百萬片，是甜點控最愛，5/25榮耀回歸，採限量販售，售完為止。此外，持全支付(Pxpay plus)單筆消費滿150元，還可享20%全點回饋，活動詳情以官網公告為主。

85℃四款曾熱銷百萬片的切片蛋糕復刻回歸。圖／85℃提供
85℃四款曾熱銷百萬片的切片蛋糕復刻回歸。圖／85℃提供

咖啡 巧克力

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