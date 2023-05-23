台北文華東方X軒尼詩 全球首間聯名住房、微醺午茶登場

當頂級奢華的文華東方系列，遇見百年X.O，會擦撞出何種火花？台北文華東方酒店攜手全球干邑領導品牌軒尼詩(Hennessy)，即日起至6月30日於酒店一樓「青隅」獻上跨界聯名「軒尼詩X.O微醺干邑下午茶」，文華餅房也同步推出軒尼詩X.O限定聯名糕點、馬卡龍與巧克力禮盒。此外，全球第一個住房合作也在台灣，凡入住專案即可獲贈專屬迎賓禮，包含軒尼詩X.O干邑700ml乙瓶、軒尼詩聯名巧克力9入，並可受邀參與限量席次的奢華干邑品鑑等體驗。

台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦表示，第一個浮現腦海的「X.O想像」就是「星光聖安娜」，他以千層派為底，選用最能搭配酒香風味的60%巧克力、泡芙內的焦糖達到「剛剛好的甜度」，再綴以跳跳糖的俏皮口感，是他的得意之作；另有「軒尼詩巧克力杏桃」，則以杏桃帶出軒尼詩的果酸香氣。

不只有各式甜點繽紛誘人，鹹點也選以最能搭配軒尼詩的滋味，例如爐烤鴨肉捲、大蝦米脆片、蘑菇鹹派、炙燒鮪魚醃漬蘿蔔捲、法式燉牛舌塔與甜豆鮮蔬黃瓜凍，等，以美食美酒共享微醺午后。

軒尼詩X.O微醺干邑下午茶套餐每套1,580元+10%、微醺干邑下午茶每套2,280元+10%、文華魚子醬下午茶每套4,280元+10%。文華餅房另推出聯名糕點與巧克力，「軒尼詩巧克力千層」、「軒尼詩巧克力杏桃」兩款糕點售價皆為360元；軒尼詩X.O馬卡龍則有「蜂蜜蘋果」與「咖啡榛果仁」兩種口味，每盒6入980元；軒尼詩X.O巧克力包括「66%巧克力花生」、「海鹽焦糖榛果」和「黑胡椒草莓」三種口味，每盒9入1,280元。

想要有更完美的微醺體驗，即日起至6月20日還有「微醺城市．淬鍊經典」限量住房專案，安排入住風格優雅、寬達33坪的行政大道套房，贈以軒尼詩專屬迎賓獻禮，另含文華Café雙人早餐、東方匯下午茶及晚間happy hour等專屬行政貴賓樓層禮遇等，每房每晚51,500元+15.5%起。

活動期間，全台鑑賞家還可欣賞軒尼詩最珍貴的典藏，包括軒尼詩李察與軒尼詩百樂廷，還有首次登台展示的全球限量75組、台灣僅剩1組的跨界藝術收藏品「百樂廷NBA水晶典藏限量版」，以及近期發表全球僅2組的「THE DAME JEANNE」。

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文華餅房推出軒尼詩X.O聯名巧克力，包括「66%巧克力花生」、「海鹽焦糖榛果」和「黑胡椒草莓」三種口味。圖／台北文華東方酒店提供 台北文華東方酒店攜手全球干邑領導品牌─軒尼詩(Hennessy)即日起於酒店一樓「青隅」獻上跨界聯名下午茶。圖／台北文華東方酒店提供 台北文華東方酒店與軒尼詩跨界攜手推出聯名下午茶與糕點。圖／台北文華東方酒店提供