搶攻疫後首次暑假商機 日韓遊9999元、飛東南亞99元起

端午連假和暑假即將到來，不少民眾規劃出國行程，旅遊業者相繼推出線上、線下優惠搶客，除有日、韓、泰、菲自由行每人9999元起，還有飛馬、菲、泰機票99元起方案。根據雄獅旅遊統計，今年線上旅展業績較2019年同期成長4成，其中以適合親子共遊的日本樂園類及中東歐行程最具人氣。旅遊電商易飛網也說，海島旅遊為暑期的剛性需求，預估業績較目前提升約3成。

雄獅旅遊觀察，暑假一向是親子旅遊的最大市場，日本以迪士尼、環球影城等知名遊樂景點最受旅客喜愛，首推「關西主題樂園5日」每人48900元起，兒童最高折萬元，一次搜羅日本環球影城、神戶動物王國、天保山海遊館、日清杯麵博物館四大親子設施；歐洲以氣候穩定、擁有豐富童話色彩的中東歐最受歡迎

雄獅旅遊表示，韓國及東南亞受惠於航班恢復快速，加上整體團費漲幅較小，約1成，是不少旅客的高CP值首選。為延續線上旅展買氣，該公司也推出加碼優惠，5月26日至29日每日上午10點開放限時搶購，沖繩、首爾、曼谷及宿霧自由行商品每人9999元起，四城市各限量10組。

易飛網表示，海島旅遊為暑期的剛性需求，由疫情期間國內離島旅遊人次大爆增的狀況可見，即便旅費稍漲，旅客仍趨之若鶩，預估整體暑假出遊將較目前提升約3成。

台北國際觀光博覽會線下旅展5月26日至29日開跑，旅遊電商Klook規劃東京迪士尼度假區諮詢櫃檯，另也祭出5大優惠活動搶客，如天天搶千元折價券、抽價值萬元旅遊金等，包括LINE Pay 1500元折價券、飯店或租車1000元折價券、日本環球影城買1送1；大富翁機台抽萬元旅遊金等。