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漲價又縮水！蝦皮店到店宣布6月19日起縮短領貨期限為5天

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮店到店宣布縮短買家取件期限為5天內。記者黃筱晴／攝影
蝦皮店到店宣布縮短買家取件期限為5天內。記者黃筱晴／攝影

蝦皮購物稍早向會員發出通知，宣布蝦皮店到店自2023年06月19日起（含當日），買家取件期限將由包裹到店日起算7天內調整為5天內，呼籲民眾於收到到貨通知後，儘快完成取件，避免逾期遭取消。

延伸閱讀：
蝦皮店到店突喊「取貨時間」縮水成5天！網直點這些人害慘：把它當倉庫

蝦皮購物也提醒2023年06月18日前（含當日）配達的包裹取件天數一樣維持7天內領取期限。若買家使用門市退貨服務，配達賣家退貨門市包裹取件期限不受影響，依舊維持7天。

蝦皮店到店近年持續積極拓點，截至去年底全台已累積開設超過900間門市，服務範圍涵蓋北中南主要城市，運費也從一開始的0元到酌收19元、29元、39元，最近一次漲價則是從今年2月1日起調漲至45元，與目前OK超商的運費同價。

另外，蝦皮購物也提醒，民眾若選擇至蝦皮店到店取件，包裹配達指定門市請依蝦皮APP訂單更新為主。若有門市取不到貨或查無包裹的情況，請務必確認取件人姓名、手機號碼、取件門市是否正確。

蝦皮購物宣布蝦皮店到店自2023年06月19日起（含當日），買家取件期限將由包裹到店日起算7天內調整為5天內。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物宣布蝦皮店到店自2023年06月19日起（含當日），買家取件期限將由包裹到店日起算7天內調整為5天內。記者黃筱晴／攝影
蝦皮購物近日於官網發出公告，宣布蝦皮店到店自2023年06月19日起（含當日），買家取件期限將由包裹到店日起算7天內調整為5天內。圖／摘自蝦皮購物
蝦皮購物近日於官網發出公告，宣布蝦皮店到店自2023年06月19日起（含當日），買家取件期限將由包裹到店日起算7天內調整為5天內。圖／摘自蝦皮購物

蝦皮購物 超商 漲價

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