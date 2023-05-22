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漲價又縮水！蝦皮店到店宣布6月19日起縮短領貨期限為5天
蝦皮購物稍早向會員發出通知，宣布蝦皮店到店自2023年06月19日起（含當日），買家取件期限將由包裹到店日起算7天內調整為5天內，呼籲民眾於收到到貨通知後，儘快完成取件，避免逾期遭取消。
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蝦皮購物也提醒2023年06月18日前（含當日）配達的包裹取件天數一樣維持7天內領取期限。若買家使用門市退貨服務，配達賣家退貨門市包裹取件期限不受影響，依舊維持7天。
蝦皮店到店近年持續積極拓點，截至去年底全台已累積開設超過900間門市，服務範圍涵蓋北中南主要城市，運費也從一開始的0元到酌收19元、29元、39元，最近一次漲價則是從今年2月1日起調漲至45元，與目前OK超商的運費同價。
另外，蝦皮購物也提醒，民眾若選擇至蝦皮店到店取件，包裹配達指定門市請依蝦皮APP訂單更新為主。若有門市取不到貨或查無包裹的情況，請務必確認取件人姓名、手機號碼、取件門市是否正確。
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