日本皮件品牌海外首間旗艦店落腳台中！店裝藏巧思新Logo首度曝光

來自日本以手工製作袋包聞名的土屋鞄製造所（TSUCHIYA KABAN）繼台北店、信義店之後，前進中台灣，選擇LaLaport購物中心落腳，並開設海外首間也是佔地最大品牌旗艦店。而且，台中店還搶先日本，採用新品牌Logo來妝點，顯見看好當地消費潛力。

台中LaLaport購物中心門市為品牌在海外面積佔坪最大，擁最為寬敞舒適環境的一間店，營造出充滿土屋鞄特質的輕奢華空間。而且為了給予消費者全新視覺形象，品牌在今年起將使用了50年的漢字Logo「土屋鞄製造所」更改為英文拼音「TSUCHIYA KABAN」，而此次開幕的台中店更比日本搶先一步，成為使用新Logo的第一個據點。不僅如此，店內從裡到外，都可見代表「土屋」日文的字母「T」設計隱藏在各處裝潢細節之中，並設有向台中美術館致敬的特別展示櫥窗，將不定期展出充滿玩心的工藝作品。同時刻意營造出「一對一」專屬服務空間感，規劃許多獨立式櫃台，設置更多休息區，讓消費者購物時舒適且倍感尊榮。而為了新門市開幕，還推出限量販售Tone Oilnume中型斜背包Mocha限定色，售完為止。

TSUCHIYA KABAN台中LaLaport店內從裡到外，都可見代表「土屋」日文的字母「T」設計隱藏在各處裝潢細節之中。圖／TSUCHIYA KABAN提供

為了讓夏日出遊能增添造型搭配選擇，agnès b. VOYAGE包款也推出了新系列，以復古氛圍結合天然素材，讓人意圖包款包色。像是簡約方形提包，採用拉菲草（Raffia）編織而成，並運用細膩工法，讓包款堅固柔韌且不易變形。部分款式提把更採用雙色設計，彰顯趣味巧思；內附相同花色的編織拉鍊小袋，便於分類收納。不可錯過的還有全新推出的亞麻材質托特包，以自然原色質感呈現，包面飾以品牌標誌性圖樣，包含手繪愛心、手寫口號標語，以及「望海的女孩」畫作，大容量可納入各式隨身物品，滿足不同目的安排。

TSUCHIYA KABAN台中LaLaport店限定販售Tone Oilnume中型斜背包Mocha色。圖／TSUCHIYA KABAN提供

agnès b. VOYAGE簡約方形提包，採用拉菲草（Raffia）編織而成，並運用細膩工法，讓包款堅固柔韌且不易變形。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE亞麻材質托特包，以自然原色質感呈現，包面飾以品牌標誌性圖樣。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE亞麻托特包，6,980元。圖／agnès b.提供