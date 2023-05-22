國內外旅遊4折起！易遊網今起發放折扣碼「折上加折」

夏季最大旅展將於本周登場，易遊網於5月25日至5月31日同步推出「夏降旅展大補玩」線上旅展，祭出全站國內外旅遊商品下殺4折起的優惠。此外，今(22)日搶先開放領取最高可現減400元的限量折扣碼，單筆消費滿2千元就能抵用；活動期間還能再領取最高現減1千元折扣碼；另有全站下單不限金額抽星宇航空機票旅遊金1萬5千元、天天登入易遊網APP還能免費抽住宿券、餐券、門票等好禮。

此次線上旅展，東北亞旅遊最殺，包含「立山雪壁．上高地．白川鄉合掌村．兼六園．雙溫泉旅館5天」挑戰市場最低價，每人含稅29,900元起；日本限定團第2人現折5千元、歌詩達郵輪指定出發日旅展限定每房折6千等。韓國主打大邱、釜山雙點進出，最低1萬5有找。自由行也有日本玩樂票券買一送一的獨家好康。此外，玩香港也有買一送一的限時優惠，預訂國泰航空香港機加酒三天兩夜，享機票買一送一，推薦入住旺角帝盛酒店，每人未稅4,999元起。

「環島之星夢想號─迪士尼主題列車」暑假檔期也於旅展開放預購，搭配線上旅展推出列車套票買五送一，再送列車餐點，折後最低每人552元起，購買列車套票還可享《迪士尼動畫展》預售票獨家95折加購優惠。此外，含來回車票與飯店住宿的自由行商品，加碼多項10元銅板好康，像是搭配入住台中金典酒店、每人3,680元起，加10元再贈機車；搭配入住花蓮理想大地一泊二食每人6,250元起，6月底前出發再享免費升等套房，還能以10元加購租車24小時等。

國旅訂房同步優惠，以頭等艙飯店台中綠園道館為例，含早餐下殺4折起，每晚含稅1,685元起；高CP值的鮪魚家族飯店集團全台5館促銷，每晚含稅1,188元起；2022年開幕的「新竹伊普索─凱悅尚選酒店」享用米其林主廚設計早餐與免費1小時Happy Hour暢飲紅白酒，每晚含稅3,499元起；去年8月才開幕的「高雄承億酒店」擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，線上旅展每晚含稅5,185元起等。

易遊網表示，線上旅展全站旅遊商品下殺4折起外，更加碼放送折扣碼享有折上加折的優惠。即日起至5月24日，搶先開放領取200元(不限卡別)和400元(限刷LINE PAY卡)限量折扣碼，單筆滿2千元即可現折抵；5月25日起，還有現折1千的超殺折扣碼限量開搶，刷LINE PAY卡單筆滿5千元就能抵用。此外，凡於活動期間下單不限金額，再抽1萬5千元星宇航空機票旅遊金，APP下單加碼再抽「環島之星夢想號」列車套票。