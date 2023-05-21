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獨／北市西湖市場「一番星拉麵」7月底熄燈 醬油拉麵掰了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一番星拉麵預告，將於七月底結束營業。圖／擷取自一番星拉麵粉絲頁
一番星拉麵預告，將於七月底結束營業。圖／擷取自一番星拉麵粉絲頁

拉麵愛好者的手腳要快了！位於台北西湖市場内的拉麵店「一番星 拉麵」宣告，因房東方面的考量，將於7月底停止營業。隨著消息出爐，粉絲也留言表示「好難過」、「捨不得」。

「一番星」以「醬油拉麵」、「背脂醬油拉麵」為招牌商品，價格為170元起，另外菜單上還有味噌拉麵、辣醬油拉麵、薑味雞油醬油拉麵等品項。同時店內也提供拌麵系列產品，以及使用蒟蒻製成的低糖麵。儘管週末沒有營業，但是憑藉著正統的日式風味與平實價格，仍擄獲許多拉麵迷的心與胃。在google獲得超過500則評論，平均4.5分，也是內湖知名的拉麵店之一。

雖然獲得粉絲喜愛，但一番星於5月21日發布公告，指出因房東方面的考量，將於7月底停止營業。公告中也指出，目前7月底之後的事情尚未確定。伴隨公告出爐，粉絲也留言表示「捨不得，我要最愛的拉麵店」、「倒之前希望能吃到一次」。

一番星提供有多樣化的拉麵品項。圖／擷取自一番星拉麵粉絲頁
一番星提供有多樣化的拉麵品項。圖／擷取自一番星拉麵粉絲頁

拉麵 內湖

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