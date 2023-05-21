香水瓶中藏手表？「久別重逢」骨董珠寶展巧獻時光玩興

時間不總是垂直線性的，更像一圈又一圈漣漪班共鳴、久別重逢更勝新。由多位藏家共襄盛舉的「久別重逢—骨董珠寶的玩趣」展會，近日正於安德昇藝術拍賣展出。這場骨董藏品分享會橫跨多個藝術風格與年代，上百件藏品中再有多件工藝大師的傳世之作悄然現身，進而領人品味過往年代的金工巧藝，大開眼界。

本次展區共分為「有話要說」、「畫線條吧」、「斜槓變化」、「藏納祕密」、與「賞玩細賞」五大主題。珠寶的分類不以寶石、材質、年代劃分，但以主題重新收攝、分門別類，像是一款黃金鹿胸針特別難得，背後竟然有愛馬仕（Hermes）的印記與獨立編號，同時一前一後的小鹿，從鹿角、四隻、神情都栩栩如生，格外生動，也反映二次大戰後，人們期冀透過動物珠寶找回與自然、生命、生機的連結。

「藏納祕密」的主題中，則讓人看見珠寶的與手表的巧妙連集：神秘珠寶表，無論是藏在戒指、香水瓶甚至筆具之中，不僅將時間藏於生活用品，也體現古人克己復禮的內斂態度；「斜槓變化」主題的胸針「們」，擁有多樣化的配戴方式、相當挑戰想像力，之外五件一組的「梳妝套組」則包含梳子、胭脂盒、口紅...讓收納與物品昇華至賞玩的逸品層次。

全場最不容錯過的兩件作品，其一要屬藏家代表Sandy Lin的首件收藏：「Masriera手鐲」，其上的枝葉、衣物紋理、仙子羽翼等細節是以當時西班牙新藝術大師Lluis Masriera的圖稿為範本，再施以空窗琺瑯工藝，遞傳了婉約之美；另一款則出自比利時新藝術（Art Nouveaux）風格的公認大師Philippe Wolfers（1858-1929）的蛾型胸針，是藏家在2015年蘇富比拍賣會競標所得，該胸針珠寶風格的結構線條左右對稱，已略脫離傳統認知線條活潑奔放的新藝術風格，也是Philippe Wolfers公認109件珠寶作品之一，格外珍稀。

藏家代表的Sandy Lin並於現場分享，她不以品牌、貴金屬、寶石克拉數為依歸，但以「聽你自己（內心）的感覺」，成為收藏的第一考量，爾後才考慮是否負擔得起，而價格、價值，始終不在她的衡量基準之內；同時本次聯合策展人之一、資深珠寶評論家黃尹青也分享，收藏骨董珠寶需要建立在知識性為背景的前提下、「邊買邊玩」，同時並建議要趕快欣賞、但不要趕快購買，進而才能讓眼界、經驗與收藏、同步積累。