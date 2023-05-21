苗栗人久等了！GU進駐尚順購物中心 限定推出時尚顧問預約服務

繼3月底開設屏東太平洋百貨店後，流行品牌GU宣布5月26日首度進駐苗栗，於尚順購物中心成立新門市。除了在開幕的首三日，單筆消費滿額即有機會獲得插畫家「1G」、「一事吳陳」所設計的禮物；苗栗縣居民、外國居民憑證件即享當筆結帳95折優惠。此外，受到消費者好評的「時尚顧問預約服務」也將在首月限時推出。

為首次進駐苗栗，GU特別量身推出限定單品優惠，開幕首三日的棉質圓領T恤降至190元；女裝光澤圓領T恤同樣享有優惠價290元，搭配女裝高腰短褲，簡單時尚又有型。而男裝Oversized府綢襯衫現折200元，搭配限定優惠價690元的男裝輕便九分褲，化身潮流型男，只要花費千元左右。此外，GU將從5月26日至6月1日推出全店限定感謝回饋活動，品牌好友王淨同款單品女裝垂墜襯衫、垂墜風打褶短褲或是女裝輕型牛仔寬褲、女裝羅紋細肩帶連身裙等，都能以超值價購入。當然，消費者最不能錯過的就是「時尚顧問預約服務」將於6月2日至6月25日期間，每週五、六、日於苗栗尚順購物中心店內限時推出，由GU時尚顧問量身打造專屬時尚風格。

UNIQLO進駐新竹大魯閣湳雅廣場，打造225坪寬敞的購物空間，提供給竹北與鄰近縣市消費者，方便採購服飾的新去處。圖／UNIQLO提供

不只GU有新門市成立，姐妹品牌的UNIQLO也進駐新竹大魯閣湳雅廣場，打造225坪寬敞的購物空間，提供給竹北與鄰近縣市消費者，方便採購服飾的新去處。除此之外，UNIQLO更與TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店攜手合作，從即日起到6月30日期間展示多樣UT聯名系列，包括不敗經典「名偵探柯南」、人氣潮玩品牌「POP MART 泡泡瑪特」等，全都是粉絲必收。

因應GU苗栗尚順購物中心門市成立，開幕首三日棉質圓領T恤推出限定優惠價190元。圖／GU提供

「時尚顧問預約服務」將於6月2日至6月25日期間，每週五、六、日於苗栗尚順購物中心店內限時推出。圖／GU提供