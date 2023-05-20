快訊

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

颱風瑪娃對台可能影響時間點曝光 下周先迎鋒面雨炸全台

5億高中生墜樓亡 陸配母身分已遭註銷繼承恐再波折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國環保節能車大賽女力崛起 最怕是天氣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立勤益科大環保節能車平穩快速，競賽成績被看好。記者簡慧珍／攝影
國立勤益科大環保節能車平穩快速，競賽成績被看好。記者簡慧珍／攝影

新冠疫情降級，一年一度的全國大專院校環保節能車大賽重新開放參觀，今天數十名環保節能車菁英齊聚彰濱工業區鹿港ARTC車測試中心，比試過去一年設計與提升環保節能車的功力，群雄競技之中女力崛起，女車手上場駕駛令人刮目相看。

今年全國大專院校環保節能車大賽附加車輛嘉年華，觀眾和選手觀看精彩賽事的同時，可試乘環保車輛，也可享用清涼飲料和美味小吃，很多觀眾一面吃冰品一面觀賽，為場中比拚性能也比耐力的節能車加油，充分顯現防疫降級後的輕鬆。今年大賽增兩個減速坡，考驗環保節能車的懸吊、轉向、差速器等底盤結構設計。全部賽事成績下午4點後公布。

國立勤益科大以學校所在地的台中市太平區農特產品，為兩輛環保節能車分別命名枇杷、荔枝，由電機系教授林正乾指導出賽。「枇杷」車手鄭翔元駕駛針頭型、雙A臂懸吊系統的低底盤節能車，經過兩個減速坡和多個轉彎道都可幾乎不減速行駛，全程獲得最多熱烈喝采。

「荔枝」車手鄧光軒說，去年暑假分組製造環保節能車，針對去年缺點，「荔枝」流線型車體，採用後麥花臣懸吊系統，強化避震器韌性，提高引擎轉速，希望能在今天比賽領先群雄。

往年的常勝軍大葉大學今年派出兩隊參賽，機械系助理教授吳鴻筠、林克衛指導大一新生和大三、四學生設計環保節能車。吳鴻筠表示，兩隊車輛不同，其中一輛為平行四連桿、倒三輛的設計，當車子轉彎時底座跟著傾斜，車手可更容易操作節能車。

今天隊長和車手絕大多數為男生，大葉大學其中一隊由女學生江芃媮擔任隊長、郭彥妤當車手。郭彥妤不會開車，為了參賽向同學借一般車輛練習；她說，環保節能車為跑得快、跑得久，眾人推選體重43公斤的她駕駛，硬著頭皮上陣後發現不難，比較辛苦的是沒空調，待在車內很悶熱。

環保節能車大賽常勝軍大葉大學今年再派出兩隊，評審到場了解車輛設計。記者簡慧珍／攝影
環保節能車大賽常勝軍大葉大學今年再派出兩隊，評審到場了解車輛設計。記者簡慧珍／攝影

車手 荔枝

延伸閱讀

參加教部實務專題製作大賽 朝陽科大學生展現創意獲大獎

樹科大首屆電競畢業生1/3國外挖角 今邀高中職校PK大賽

馬告刺蔥入菜 烏來國中小獲學校午餐大賽優等

學校營樣午餐大賽 南市將軍媽媽勇奪4項大獎

相關新聞

春遊日光 東京近郊的世外桃源

搭乘東武鐵道前往日光，距離東京約2個多小時車程，就可達幽靜的中禪寺湖、一探千餘年歷史的輪王寺、日光最古老神社二荒山神社，...

爽喝22天「星巴克買一送一」！今、明可預領 22日開跑

星巴克最新夏日數位體驗來了，5/22~6/9推出最新SAY YES SUMMER「夏日數位體驗」，並提前兩天於今（20）...

媽媽桃現盛產！雙「善」市長一同行銷 粉色大福吸睛

桃園復興每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產，被稱為「媽媽桃」。桃園市長張善政、雲林縣長張麗善今搭配古坑鳳梨共同開箱...

坎城名人愛黑色？鑽石、水晶上身 氣場全開

坎城影展持續展開，在期間全世界的明星名人都齊聚於此，而名人的時裝、鞋履包款或珠寶，自然成為品味學習討論的熱門焦點。

全國環保節能車大賽女力崛起 最怕是天氣

新冠疫情降級，一年一度的全國大專院校環保節能車大賽重新開放參觀，今天數十名環保節能車菁英齊聚彰濱工業區鹿港ARTC車測試...

PChome 24h購物「抗漲美學」限時下殺12折起！「日用箱購、銅板美食」激省攻略快看

5月報稅季倒數讓荷包大縮水，日常開銷更要精省，有鑑於此，PChome 24h購物於即日起至5月29日祭出「抗漲美學」活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦