全國環保節能車大賽女力崛起 最怕是天氣

新冠疫情降級，一年一度的全國大專院校環保節能車大賽重新開放參觀，今天數十名環保節能車菁英齊聚彰濱工業區鹿港ARTC車測試中心，比試過去一年設計與提升環保節能車的功力，群雄競技之中女力崛起，女車手上場駕駛令人刮目相看。

今年全國大專院校環保節能車大賽附加車輛嘉年華，觀眾和選手觀看精彩賽事的同時，可試乘環保車輛，也可享用清涼飲料和美味小吃，很多觀眾一面吃冰品一面觀賽，為場中比拚性能也比耐力的節能車加油，充分顯現防疫降級後的輕鬆。今年大賽增兩個減速坡，考驗環保節能車的懸吊、轉向、差速器等底盤結構設計。全部賽事成績下午4點後公布。

國立勤益科大以學校所在地的台中市太平區農特產品，為兩輛環保節能車分別命名枇杷、荔枝，由電機系教授林正乾指導出賽。「枇杷」車手鄭翔元駕駛針頭型、雙A臂懸吊系統的低底盤節能車，經過兩個減速坡和多個轉彎道都可幾乎不減速行駛，全程獲得最多熱烈喝采。

「荔枝」車手鄧光軒說，去年暑假分組製造環保節能車，針對去年缺點，「荔枝」流線型車體，採用後麥花臣懸吊系統，強化避震器韌性，提高引擎轉速，希望能在今天比賽領先群雄。

往年的常勝軍大葉大學今年派出兩隊參賽，機械系助理教授吳鴻筠、林克衛指導大一新生和大三、四學生設計環保節能車。吳鴻筠表示，兩隊車輛不同，其中一輛為平行四連桿、倒三輛的設計，當車子轉彎時底座跟著傾斜，車手可更容易操作節能車。