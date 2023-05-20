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PChome 24h購物「抗漲美學」限時下殺12折起！「日用箱購、銅板美食」激省攻略快看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物即日起至5月29日祭出「抗漲美學」活動，日用品、食品、居家生活品類下殺12折起，還有滿額登記抽好禮與限時加碼回饋。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至5月29日祭出「抗漲美學」活動，日用品、食品、居家生活品類下殺12折起，還有滿額登記抽好禮與限時加碼回饋。圖／PChome 24h購物提供

5月報稅季倒數讓荷包大縮水，日常開銷更要精省，有鑑於此，PChome 24h購物於即日起至5月29日祭出「抗漲美學」活動，精選日用品、食品、居家生活品類等，限時下殺12折起，全站單筆消費滿額還可登記抽清淨機、果汁機等好禮；透過LINE綁定PChome 24h購物會員帳號就送10 P幣，5月22日晚上9點至10點59分加碼5%回饋（上限200）。

民民生必需品需要不斷補貨，較低價的商品就成了優先選項，PChome 24h購物精選各種激省日用品，與消費者一起抗通膨，站上近一個月日用品買氣較上月成長10%，其中最熱銷Top 3品類依序為衛生紙、成人紙尿褲、衛生棉，多半以箱購、多組數商品為主，特別推薦熱銷商品「BOXMAN超柔韌抽取式衛生紙（150抽 X 84包）」，每包增量50%、每箱共計增量4,200抽，即日起至5月29日特價799元，折扣後相當於0.064元一抽；「好奇純水嬰兒濕巾加厚型（80抽 X 10包／箱）共2箱」即日起至5月23日領券折後709元，再送50 P幣；「白蘭香氛洗衣球質感小蒼蘭（23顆／袋）共6袋」即日起至5月24日下殺54折，特價649元，結帳金額滿999元還可現抵100折價券。

PChome 24h購物也推出多樣銅板美食，首推與聯華食品聯名的「五木 X 可樂果避風塘風味炒麵、口水雞風味炒麵」，嚴選五木麵體，佐以獨家調味，搭配可樂果餅體，即日起至6月30日4包特價499元。除了經典台式風味美食外，PChome 24h購物站上的進口食品也屢獲消費者青睞，近一月買氣較前月成長30%，推薦日本原裝進口「YBC牛奶糖風味餅乾棒（58.8g）6件組」，香濃甜蜜的牛奶糖風味和酥脆卡滋的口感，讓你一口接一口停不下來，即日起至5/24下殺47折，特價239元；「韓國天日鹽海苔（4g 12入）X 3」，韓式天日鹽風味，酥脆涮嘴外還可配飯吃，即日起至5月24日特價299元，平均一包只要8.4元。

五木 X 可樂果炒麵（避風塘炒蟹），PChome 24h購物即日起至6月30日4包特價499元。圖／PChome 24h購物提供
五木 X 可樂果炒麵（避風塘炒蟹），PChome 24h購物即日起至6月30日4包特價499元。圖／PChome 24h購物提供
五木 X 可樂果炒麵（口水雞風味），PChome 24h購物即日起至6月30日4包特價499元。圖／PChome 24h購物提供
五木 X 可樂果炒麵（口水雞風味），PChome 24h購物即日起至6月30日4包特價499元。圖／PChome 24h購物提供
BOXMAN超柔韌抽取式衛生紙（150抽 X 84包），PChome 24h購物即日起至5月29日特價799元，折扣後相當於0.064元一抽。圖／PChome 24h購物提供
BOXMAN超柔韌抽取式衛生紙（150抽 X 84包），PChome 24h購物即日起至5月29日特價799元，折扣後相當於0.064元一抽。圖／PChome 24h購物提供
YBC牛奶糖風味餅乾棒（58.8g）6件組，PChome 24h購物即日起至5月24日下殺47折特價239元。圖／PChome 24h購物提供
YBC牛奶糖風味餅乾棒（58.8g）6件組，PChome 24h購物即日起至5月24日下殺47折特價239元。圖／PChome 24h購物提供
好奇純水嬰兒濕巾加厚型（80抽 X 10包／箱）共2箱，PChome 24h購物即日起至5月23日領券折後709元，再送50 P幣。圖／PChome 24h購物提供
好奇純水嬰兒濕巾加厚型（80抽 X 10包／箱）共2箱，PChome 24h購物即日起至5月23日領券折後709元，再送50 P幣。圖／PChome 24h購物提供
白蘭香氛洗衣球質感小蒼蘭（23顆／袋）共6袋，PChome 24h購物即日起至5月24日下殺54折特價649元。圖／PChome 24h購物提供
白蘭香氛洗衣球質感小蒼蘭（23顆／袋）共6袋，PChome 24h購物即日起至5月24日下殺54折特價649元。圖／PChome 24h購物提供
韓國天日鹽海苔（4g 12入）X 3，PChome 24h購物即日起至5月24日特價299元，平均一包只要8.4元。圖／PChome 24h購物提供
韓國天日鹽海苔（4g 12入）X 3，PChome 24h購物即日起至5月24日特價299元，平均一包只要8.4元。圖／PChome 24h購物提供

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