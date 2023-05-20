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真的很「榴芒」！「枝仔冰城」最夯雪糕回歸 第2件5折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
枝仔冰城大受歡迎的愛文芒果冰棒回歸，今年還特別打造冰淇淋版本。圖／枝仔冰城提供
枝仔冰城大受歡迎的愛文芒果冰棒回歸，今年還特別打造冰淇淋版本。圖／枝仔冰城提供

氣溫連日飆高、高雄起家有近百年歷史的台灣枝仔冰「枝仔冰城」，去年夏季熱賣8座101大樓的最夯品項「金果榴槤雪糕」，以及排行榜常駐品項「愛文芒果冰棒」，勇奪全聯通路雙冠王，今夏將同步回歸，吹起最「榴芒」的冰品風潮。

此外，枝仔冰城老鷹紅豆冰棒、愛文芒果冰淇淋、有著全新視覺的KI-A-BIN-SAN小農芋頭冰淇淋也同步上架。即日起至5/18祭出第一波第二件5折涼夏優惠，6/2起針對金果榴槤雪糕及愛文芒果冰棒推出99元、95元嘗鮮體驗價。

去年在全聯、上架3天就全台缺貨的雪糕銷售冠軍「金果榴槤雪糕」，以及果肉含量高達40%的「愛文芒果冰棒」將再度上架外，並特別打造冰淇淋版本。枝仔冰城經典「老鷹紅豆冰棒」、擁有全新視覺包裝的「KI-A-BIN-SAN小農芋頭冰淇淋」，也都以新樣貌面市。

即起各項冰品妤全聯福利中心陸續上架，其中，枝仔冰城金果榴槤雪糕(原價120元)、愛文芒果冰淇淋(原價99元)、小農芋頭冰淇淋(原價99元)，自即日起至5/18全面下殺第二件5折，同價位品項還可混搭。6/2至6/15則有金果榴槤雪糕及愛文芒果冰棒(原價120元)期間限定的99元、95元優惠。

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