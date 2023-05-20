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手沖感咖啡膠囊登台！Nespresso大使透露萃取小技巧

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
新款高階咖啡機CitiZ Platinum外型時尚，可搭載多種咖啡杯量。圖／Nespresso提供
新款高階咖啡機CitiZ Platinum外型時尚，可搭載多種咖啡杯量。圖／Nespresso提供

想要在家也能隨時輕鬆享受職人級手沖咖啡味覺體驗？瑞士咖啡品牌Nespresso以創新雙重過濾技術打造「手沖感咖啡(Filter Style)」，即日起，兩種具有截然不同香氣的咖啡膠囊登台；品牌也同步推出包含兩款全新手沖感咖啡與6款環遊世界咖啡系列的「香醇大杯咖啡組合100顆裝」禮盒（建議售價：2,220元），民眾可從義式濃縮、美式咖啡到手沖口感，探索不同咖啡的美好體驗。

Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉(Ximena)表示，為了還原手沖咖啡的專業口感，全新Nespresso手沖感咖啡膠囊採用獨家的「雙重過濾」創新設計，以帶有細小孔洞的鋁片，搭配下層可回收材質濾紙的設計，透過降低流動阻力的過濾方式，使咖啡膠囊可被「低壓」萃取，模擬手沖咖啡水流的萃取技術。

陳思嘉也透露手沖咖啡的萃取小技巧，「先按大杯咖啡鍵，待萃取完畢後再按濃縮咖啡鍵。透過兩階段萃取，除了能降低咖啡苦韻與Crema，創造清爽口感；更能突顯咖啡豆既有的香氣特色與甜味，完美復刻職人手沖風味。」

此外，與新款手沖感咖啡同步登場的還有NespressoCitiZ系列新機「CitiZ Platinum不鏽鋼金屬色」（建議售價9,600元）。CitiZ Platinum咖啡機以高階機種定位出發，除了使用經典19Bar高壓萃取技術，時尚洗鍊的金屬色澤設計，更能為居家增添都會風尚氣息；具有四種咖啡杯量選擇，包括濃縮咖啡(Expresso)、大杯咖啡(Lungo)、美式咖啡(Americano)、特大杯美式咖啡(Americano XL)，能滿足居家所有咖啡品味者。

手沖感咖啡─圓潤溫和，單條10顆裝，建議售價240元。圖／Nespresso提供
手沖感咖啡─圓潤溫和，單條10顆裝，建議售價240元。圖／Nespresso提供
Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉說明「完美手沖咖啡」的必要條件，也分享萃取手沖咖啡的小技巧。圖／Nespresso提供
Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉說明「完美手沖咖啡」的必要條件，也分享萃取手沖咖啡的小技巧。圖／Nespresso提供

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