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以甘蔗渣打造空間！Aesop進駐台中LaLaport致敬糖廠
每間店都能做到與在地特色呼應的澳洲保養品牌Aesop，近期宣布進駐台中LaLaport購物中心，其整體設計靈感，來自於LaLaport附近的製糖廠，將工業文化與台灣傳統農業文化，與品牌風格相互結合，其中甘蔗渣就成為再生利用的主要空間建材。
該如何運用回收的甘蔗渣呢？Aesop將甘蔗渣回收後，轉化為牆面的特殊漆料，並以甘蔗纖維的粗細不同質地，打造出風格截然不同的紋理與質感，整體設計圍繞著「可再生、再利用」等概念，整體呼應了所在地的獨特歷史人文特色，也體線品牌的永續發展承諾。
甘蔗纖維的色澤，也與整間店舖的霧面暗棕色磁磚，成為溫暖且迷人的特色。
另外於外牆上，嵌有膠囊式的玻璃櫥窗，並以甘蔗粗糙紋理的米色牆面內，有著訂製繡鋼燈吸引目光，店舖中央打造出一座矩形懸浮水槽，有著無縫曲線，暗棕色瓷磚與亂紋不銹鋼檯面散發出低調光澤，其中水槽的矩形直角及其暗棕色霧面瓷磚，代表向1930年代台灣工廠的建築致敬。
在另一面甘蔗纖維製成的原米色牆面間，藏有暗棕色的 Aesop藏香櫃，可以探索香水系列。整體內裝採用暖色光設計，並經過深思熟慮的考量，讓每一次接觸的體驗，都是完美的。
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