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7-ELEVEN「粽夏午星級」端午預購開跑！銅板價爽吃五星粽　限定門市推「免沾手肉粽」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「粽夏午星級」端午預購即日起至6月18日開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「粽夏午星級」端午預購即日起至6月18日開跑。圖／7-ELEVEN提供

端午倒數一個月，7-ELEVEN端午預購攜手地方排隊名店、星級飯店、米其林餐廳等推出超過20款粽禮選擇，除了大眾偏愛的傳統粽外，包括風味粽、蔬食粽、粿粽、冰粽等一應俱全，限定門市另引進「免沾手肉粽」方便吃，搭配在地知名神醬，滿足全家人味蕾。此外，因應國中教育會考登場，7-ELEVEN端午預購同步祭出湯包、綠豆糕等「包、糕、粽」特色美食，讓考生吃出「包高中」的好運氣，另嚴選多款當季盛產水果禮盒。

7-ELEVEN端午預購主打「粽夏午星級」名粽大賞，網羅寒舍集團、涵碧生活、晶華酒店、膳馨等星級飯店、米其林餐盤推薦餐廳，推出多款南北粽；首推「寒舍酒香麻油雞粽」，以在地特色麻油料理創新發想，夏季溫補新滋味，4入售價419元；「涵碧蘇杭精品粽」則將饕客必嘗的紹興東坡肉入粽，佐紹興淋醬，濃醇留香，2入售價399元；另有飄香50年、每年端午必排隊的「十八王公劉家懷售小肉粽」等，以及「十全辣椒醬」、「北港大芳花生辣醬」、「屏大生技甜辣醬」等北中南在地經典神醬。

端午盛夏，7-ELEVEN攜手知名烘焙及手搖飲名店推出冰涼甜粽，包括Sumeur聖娜與卡娜赫拉的小動物聯名「冰心粽禮盒」，以芝麻、紅豆、黑糖花生等3大經典口味入餡，加上設計款的專屬保冷袋，送禮自用皆合宜，6入售價429元；「晶華酒店冰晶粽」則推出芒果百香、覆盆子莓果、松露巧克力等創新口味，6入售價360元，用銅板價就能輕鬆享用五星美味；另有「清原綜合Q心晶冰粽」、「一手私藏茶香甜心粽」、「老虎堂黑糖冰心粽」等連鎖手搖飲聯名冰粽。

除了預購誌推出多款粽禮外，7-ELEVEN也於2020年起在門市引進微波加熱即食的單顆肉粽，每到端午節銷售可較平時倍數成長。去年更首創開發「免沾手肉粽」，將粽葉事先處理拆解，盒裝販售拆封即食，方便民眾隨時輕鬆感受節令氛圍。今年自5月31日起於北部地區超過2,300間門市限量販售「呷七碗招牌北部粽（售價69元）」，其中雙北地區門市限量開賣免沾手包裝；更與Semeur聖娜合作搶攻冰粽商機，即日起於台北市、金門門市冷凍冰箱販售限量2,000包「冰心粽黑糖花生（售價89元）」，外層黑糖Q彈外皮搭配在地花生內餡，打造夏季清涼爽口的甜蜜風味。

7-ELEVEN今年端午預購誌嚴選多款當季盛產的在地水果供民眾選購，包含玉荷包荔枝、古坑晶鑽鳳梨、輸日等級愛文芒果等香甜多汁且具產銷履歷標章的優質水果禮盒。夏季亦是紐西蘭黃金奇異果的採收旺季，7-ELEVEN推出8入裝的金黃色奇異果，營養價值高且口感綿密水潤，滿足送禮自用需求。

7-ELEVEN端午預購同步推出曾獲綠豆糕達人賽金獎殊榮的「郭元益傳家糕禮盒」、傳統老店招牌變身的「三統漢菓子貓掌綠豆冰糕」等甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN端午預購同步推出曾獲綠豆糕達人賽金獎殊榮的「郭元益傳家糕禮盒」、傳統老店招牌變身的「三統漢菓子貓掌綠豆冰糕」等甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN端午預購攜手地方排隊名店、星級飯店、米其林餐廳等推出超過20款粽禮選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN端午預購攜手地方排隊名店、星級飯店、米其林餐廳等推出超過20款粽禮選擇。圖／7-ELEVEN提供
端午盛夏，7-ELEVEN攜手知名烘焙及手搖飲名店推出冰涼甜粽。圖／7-ELEVEN提供
端午盛夏，7-ELEVEN攜手知名烘焙及手搖飲名店推出冰涼甜粽。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「粽夏午星級」端午預購起跑，集結「包、糕、粽」讓考生包高中。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「粽夏午星級」端午預購起跑，集結「包、糕、粽」讓考生包高中。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創開發「免沾手肉粽」，將粽葉事先處理拆解，盒裝販售拆封即食，自5月31日起於北部地區超過2,300間門市限量販售「呷七碗招牌北部粽（售價69元）」，其中雙北地區門市限量開賣免沾手包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創開發「免沾手肉粽」，將粽葉事先處理拆解，盒裝販售拆封即食，自5月31日起於北部地區超過2,300間門市限量販售「呷七碗招牌北部粽（售價69元）」，其中雙北地區門市限量開賣免沾手包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN端午預購主打「粽夏午星級」名粽大賞，搭配「十全辣椒醬」、「北港大芳花生辣醬」等在地經典神醬。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN端午預購主打「粽夏午星級」名粽大賞，搭配「十全辣椒醬」、「北港大芳花生辣醬」等在地經典神醬。圖／7-ELEVEN提供

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