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只有1天！台灣大哥大「mo幣多會員日」明開跑　消費滿3千元夾限量金幣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大於5月20日舉辦「mo幣多會員日」，將送出30顆黃金momo幣，除了全站消費總額前10名的用戶可直接帶走，活動當天消費滿3,000元也可抽黃金momo幣。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大於5月20日舉辦「mo幣多會員日」，將送出30顆黃金momo幣，除了全站消費總額前10名的用戶可直接帶走，活動當天消費滿3,000元也可抽黃金momo幣。圖／台灣大哥大提供

年度最大電信與電商跨界盛會–台灣大哥大「mo幣多會員日」，明天（5月20日）凌晨0點起至晚上11點59分於momo購物網開跑，除了多款商品超值折扣之外，更提供30枚純金打造的實體黃金momo幣，讓「mo幣多」會員獨享。5月20日當天「mo幣多」會員全站累積消費前10名者可直接帶走金幣，第1名將獲得一兩黃金momo幣，第2名到第10名分別可獲得三錢或兩錢黃金momo幣，每一枚黃金momo幣皆鑄刻專屬編號；活動期間全站累積消費滿3,000元還可挑戰黃金momo幣夾夾樂，限量20枚。

台灣大哥大明晚7點至8點將同步與3C達人Tim哥、廖阿輝共同直播，提供「mo幣多會員日」優惠總攻略，全面解析獲取黃金momo幣的方式以及怎麼買最划算，參與直播互動的用戶，還有機會獨得1萬元數位momo幣，或是vivo、OPPO等手機。另外，今年最大獎一兩重的黃金momo幣，也將在直播活動中亮相，讓用戶一睹為快。

「mo幣多會員日」舉辦「購物爭霸．終極10強」PK戰，在「mo幣多會員日」賣場頁面設有消費排行榜，比照手機遊戲持續刷頻，不斷更新消費額前20名的金額，活動當日在momo購物網全站消費累積總金額最高的「mo幣多」用戶，就送價值10萬元的一兩重純金9999黃金momo幣，消費額排名第2名到第5名的「mo幣多」用戶贈送三錢黃金momo幣，消費額排行第6名到第10名的「mo幣多」用戶則可獲得兩錢黃金momo幣。

台灣大哥大「mo幣多」用戶明天（5月20日）在momo購物網採買商品將獲得優惠折價券，台灣大哥大電信獨賣的Google Pixel 7（8GB／128GB）原價18,990元，「mo幣多」用戶享現折4,000元，優惠價14,990元；原價40,900元的三星旗艦機Galaxy S23 Ultra（12GB／256GB）可享85折優惠價34,765元；原價38,400元iPhone 14 Pro（256GB）優惠價35,712元。許多家電或日用品也提供超值折扣，包括tokuyo mini玩美椅按摩椅A咖滿足款TC-330原價65,800元、特價38,544元，下殺59折；DARPHIN朵法粉紅限定旅行組（全效舒緩精華50ml＋30ml）原價7,333元、特價3,432元，下殺47折。

台灣大哥大「mo幣多會員日」贈送限量30顆黃金momo幣，其中最大獎高達一兩重、價值10萬元，值得用戶典藏。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大「mo幣多會員日」贈送限量30顆黃金momo幣，其中最大獎高達一兩重、價值10萬元，值得用戶典藏。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大攜手momo購物網，明天（5月20日）凌晨0點起至晚上11點59分「mo幣多會員日」開跑，全站消費額累積最高的前10名將直接贈送黃金momo幣。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大攜手momo購物網，明天（5月20日）凌晨0點起至晚上11點59分「mo幣多會員日」開跑，全站消費額累積最高的前10名將直接贈送黃金momo幣。圖／台灣大哥大提供

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