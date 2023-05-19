只有1天！台灣大哥大「mo幣多會員日」明開跑　消費滿3千元夾限量金幣

年度最大電信與電商跨界盛會–台灣大哥大「mo幣多會員日」，明天（5月20日）凌晨0點起至晚上11點59分於momo購物網開跑，除了多款商品超值折扣之外，更提供30枚純金打造的實體黃金momo幣，讓「mo幣多」會員獨享。5月20日當天「mo幣多」會員全站累積消費前10名者可直接帶走金幣，第1名將獲得一兩黃金momo幣，第2名到第10名分別可獲得三錢或兩錢黃金momo幣，每一枚黃金momo幣皆鑄刻專屬編號；活動期間全站累積消費滿3,000元還可挑戰黃金momo幣夾夾樂，限量20枚。

台灣大哥大明晚7點至8點將同步與3C達人Tim哥、廖阿輝共同直播，提供「mo幣多會員日」優惠總攻略，全面解析獲取黃金momo幣的方式以及怎麼買最划算，參與直播互動的用戶，還有機會獨得1萬元數位momo幣，或是vivo、OPPO等手機。另外，今年最大獎一兩重的黃金momo幣，也將在直播活動中亮相，讓用戶一睹為快。

「mo幣多會員日」舉辦「購物爭霸．終極10強」PK戰，在「mo幣多會員日」賣場頁面設有消費排行榜，比照手機遊戲持續刷頻，不斷更新消費額前20名的金額，活動當日在momo購物網全站消費累積總金額最高的「mo幣多」用戶，就送價值10萬元的一兩重純金9999黃金momo幣，消費額排名第2名到第5名的「mo幣多」用戶贈送三錢黃金momo幣，消費額排行第6名到第10名的「mo幣多」用戶則可獲得兩錢黃金momo幣。