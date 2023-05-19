大潤發內湖店改裝新登場！首間「娛樂型量販」MUJI無印良品、金石堂新型態店進駐

擁有21年歷史、陪著內湖地區民眾成長的「大潤發內湖店」，今天（5月19日）改裝新登場，為打造更貼近民眾生活型態的購物場域，大潤發內湖店將成為吃喝玩樂一站購足的娛樂新據點，不僅可買到超值實惠的商品，還能感受日系知名品牌MUJI無印良品的好感生活、享受在金石堂LifeStore新型態店與孩子共同閱讀的親子時光，更有各式戶外運動品牌專櫃。歡慶大潤發內湖店改裝開幕，即日起至6月1日不論新、舊會員都能享好康，消費滿額就有機會把大拇指抽取式衛生紙、優惠券等好禮帶回家，預計開幕期間可創下2億業績；進駐品牌MUJI無印良品、金石堂、寵物公園也於限定期間內推出一系列折扣優惠。

大潤發內湖店於2002年開幕，是台北地區重要的生活補給站，而跟著內湖店長大的消費者也已成為年輕家庭的經濟消費主力。為強化在地生活需求，大潤發內湖店於2023年2月陸續改裝，5月19日以嶄新面貌為民眾服務，主打「年輕、親子、戶外」3大亮點，以「娛樂型量販」為特色，讓民眾來到內湖店猶如進入如百貨商場般享受多元的購物體驗，帶動大台北地區人潮，提升年輕客群，活絡商圈。

大潤發內湖店占地總坪數達1萬5,500坪，室內賣場逾3,300坪，汽機車位數量超過1,200個。大潤發表示，為搶攻內湖商圈空白區域，此次改裝增添「娛樂」的元素，讓量販賣場不再只是購物，而要能全面性且方便的滿足各年齡層的生活娛樂所需，此次改裝重點包含首間MUJI無印良品進駐、金石堂新型態店的加入、強化戶外運動休閒品牌，以及原有的獨家專櫃寵物公園，期望豐富消費經驗，可讓內湖店持續坐穩店王寶座。

MUJI無印良品首次進駐大潤發，占地達315坪，提供男女童裝、美妝保養品、家用品、收納箱、旅行用品及文具用品等，營業時間為周一至周日10:00~22:00。在食品選擇上，除了有多樣化的零食點心外，更備齊MUJI無印良品在地生產開發的各式料理與飲品，包含冷凍食品、調味料與台灣特色食材點心等，近300支品項，並導入「自助收銀」服務，希望滿足各年齡層的需求。針對開幕推出一系列優惠，即日起至5月25日當天單筆消費滿1,000元即可折抵100元、滿2,000元可折抵200元，以此類推；即日起至6月8日單筆消費滿1,000元贈限量聚酯纖維可攜式束口購物袋。送完為止。

針對大潤發會員，即日起至6月1日於大潤發內湖店MUJI無印良品消費滿100元，持消費明細可享3樓賣場內美式咖啡（小）／霜淇淋限量同品項買1送1（每日限量各100份），歐式潛艇堡原價85元、限量優惠價59元（每日限量150份）。另外，於MUJI無印良品消費100元加上大潤發消費500元，上網登錄發票可抽Apple Watch SE（GPS）40mm、AirPods（第3代）有線版，各將抽出一名。

掌握親子商機，大潤發內湖店獨家進駐金石堂LifeStore新型態店，擴大店面更加寬闊，全新打造親子閱讀空間，擁有豐富的童書繪本、互動遊戲和舒適的座位，並增設兒童體驗試玩區，每周安排不同的繪本與桌遊體驗活動。店內設有座位區，不論是獨自一人或與三五好友相聚，都可在此放鬆，享受慢活閱讀的樂趣。金石堂LifeStore新型態店營業時間為周一至周日10:00~21:00。

除了兩大新品牌注入新氣息，大潤發內湖店賣場內以「好吃、好逛、好漂釀」為賣點，美食商店街網羅日式大河屋、中式品川蘭、甜點Mister Donut等多家好吃的選擇。亮點區域還有戶外運動商品區，專區範圍比一般門店多出50%的空間，擁有NIKE、愛迪達、Puma、SKECHERS等各大品牌專櫃，還有迪卡儂、單車工坊專區。

內湖店還有全台大潤發最大、最齊全的「藏酒棧」，擁有威士忌、清酒、紅酒、白酒、啤酒等破千款酒品，特別推薦忍SHINOBU第一神泉冠軍系列聯名優惠組，內含忍聞香杯1只及3款熟成威士忌，原價3,299元、特價2,990元，全台限量300組。現場更以木桶、木桌展現品酒氛圍，另有以亮麗霓虹燈裝飾的的啤酒專區。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，大潤發內湖店也顧到家中的毛小孩，獨家進駐「寵物公園」專櫃，即日起至6月28日展開年中慶優惠全館商品5折起，消費滿799元就送50元折價券、滿1,299元再送保溫提袋，數量有限送完為止，還有多重優惠。