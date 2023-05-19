520告白愛戀日！7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」推CITY系列限定優惠組合
每年5月20日因象徵「我愛你」，因此被視為浪漫的告白愛戀日，為了替想要告白或需要向另一半大聲說愛的消費者助攻，7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列飲品推出多款「愛戀520元限定組合」優惠，不論告白或囤貨都適合；此外，7-ELEVEN哈根達斯馬卡龍系列新上市，也限時推出三重好康優惠，想嘗鮮就趁現在！
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」即日起至5月24日推出CITY CAFE特大杯拿鐵11杯優惠價520元（現省250元）；CITY CAFE特大杯美式咖啡14杯優惠價520元（現省320元）；CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡、冰巧克力可可歐蕾任選11杯優惠價520元（現省195元）；CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯 優惠價520元（現省230元）；CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶12杯優惠價520元（現省260元）。歡慶精品咖啡大杯新上市和7-ELEVEN官方INSTAGRAM 50萬粉絲達成，CITY PRIMA精品咖啡大杯美式咖啡每日限量買2送2。（行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，精品咖啡、現萃茶為限定門市兌領。）
5月20日當天於7-ELEVEN酷聖石複合店購買「酷聖石mini系列」指定品項，可享買1送1優惠（59元）。
此外，7-ELEVEN門市歡慶哈根達斯馬卡龍系列新上市，即日起至6月11日活動期間的周五、六、日推出周末加碼，馬卡龍系列迷你杯、雪糕可享單件特價92元；即日起至6月27日於7-ELEVEN購買哈根達斯馬卡龍系列產品任1件，登錄發票就有機會抽中哈根達斯甜蜜馬卡龍獻禮（內含草莓覆盆子馬卡龍品脫8杯＋哈根達斯法式陶瓷餐具系列），市價4,629元，共將抽出20名。活動網址：https://shorturl.at/dzDX7。
7-ELEVEN即日起至6月27日「國際冰品節」購買指定冰品任2件最低0元起（另有5、7、9折優惠，加碼「國際冰品集點GO！」活動，購買任1件集1點、2件3點，集滿點數可兌換指定冰品。
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