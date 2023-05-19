Prada Mode Tokyo兩日限定 形塑日式藝術文化體驗

從2019年開始舉辦的Prada Mode，有別於Prada Frame的學術研討論性質，更趨向於以藝術結合音樂的VIP活動。上周Prada Mode則曾移師日本東京，與庭園美術館（Teien Art Museum）合作，不僅是日本的第9次的Prada Mode活動，更邀請到日本知名建築師事務所SANAA的負責人妹島和世與西澤立衛一同參與。

興建於1933年的庭園美術館，最初曾是日本王室住宅，並曾以裝飾藝術風格進行室內設計，並已被指定為日本的國家重要文化遺產，現在更常成為藝術、文化的展館領域。為期兩日、分別於5月12和13日舉辦的第9屆Prada Mode，則由Prada與長期的合作夥伴、知名建築師妹島和世（Kazuyo Sejima）主持與策劃。

妹島和世與西澤立衛所成立的SANAA曾打造過日本的熊野古道博物館、金澤21世紀美術館、托雷多美術館玻璃藝術中心、洛桑聯邦理工學院勞力士學習中心、羅浮宮朗斯分館；其中金澤21世紀美術館更曾獲威尼斯雙年展國際建築展的金獅子獎，SANAA更在2010年獲得建築領域的普利茲克獎，展現出兩人在建築、藝術領域的崇高實力與地位。