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Prada Mode Tokyo兩日限定 形塑日式藝術文化體驗

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含工作坊、茶道、音樂表演、演講、動態表演的多元行程，讓與會的VIP都留下了深刻獨特的文化體驗記憶。圖／Prada提供
包含工作坊、茶道、音樂表演、演講、動態表演的多元行程，讓與會的VIP都留下了深刻獨特的文化體驗記憶。圖／Prada提供

從2019年開始舉辦的Prada Mode，有別於Prada Frame的學術研討論性質，更趨向於以藝術結合音樂的VIP活動。上周Prada Mode則曾移師日本東京，與庭園美術館（Teien Art Museum）合作，不僅是日本的第9次的Prada Mode活動，更邀請到日本知名建築師事務所SANAA的負責人妹島和世與西澤立衛一同參與。

興建於1933年的庭園美術館，最初曾是日本王室住宅，並曾以裝飾藝術風格進行室內設計，並已被指定為日本的國家重要文化遺產，現在更常成為藝術、文化的展館領域。為期兩日、分別於5月12和13日舉辦的第9屆Prada Mode，則由Prada與長期的合作夥伴、知名建築師妹島和世（Kazuyo Sejima）主持與策劃。

妹島和世與西澤立衛所成立的SANAA曾打造過日本的熊野古道博物館、金澤21世紀美術館、托雷多美術館玻璃藝術中心、洛桑聯邦理工學院勞力士學習中心、羅浮宮朗斯分館；其中金澤21世紀美術館更曾獲威尼斯雙年展國際建築展的金獅子獎，SANAA更在2010年獲得建築領域的普利茲克獎，展現出兩人在建築、藝術領域的崇高實力與地位。

在兩日的活動中，東京都庭園美術館被改造為特定的藝術空間，在博物館周圍花園中的藝術裝置由妹島和世所策劃，而臨時的歇亭則位於歐式花園中、以木質帶有弧形輪廓的形式呈現，並由與妹島和世一同成立SANAA建築事務所的西澤立衛（Ryue Nishizawa）所設計。Prada Mode Tokyo並帶來了工作坊、茶道、音樂表演、演講、動態表演，例如討論日本在藝術與環境的融合，甚至包含機器人歌劇、介紹庭園美術館歷史的主題講座，進而強化了Prada與文化、與東京這個國際大都會的連結，也讓與會的VIP都留下了深刻、獨特的文化體驗記憶。

臨時的歇亭則位於歐式花園中、以木質帶有弧形輪廓的形式呈現，並由建築師西澤立衛（Ryue Nishizawa）所設計。圖／Prada提供
臨時的歇亭則位於歐式花園中、以木質帶有弧形輪廓的形式呈現，並由建築師西澤立衛（Ryue Nishizawa）所設計。圖／Prada提供
兩日的活動中，東京都庭園美術館被改造為特定的藝術空間，其中的藝術裝置並由妹島和世所策劃。圖／Prada提供
兩日的活動中，東京都庭園美術館被改造為特定的藝術空間，其中的藝術裝置並由妹島和世所策劃。圖／Prada提供
興建於1933年的庭園美術館（Teien Art Museum），最初曾是日本王室住宅，並已被指定為日本的國家重要文化遺產。圖／Prada提供
興建於1933年的庭園美術館（Teien Art Museum），最初曾是日本王室住宅，並已被指定為日本的國家重要文化遺產。圖／Prada提供

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