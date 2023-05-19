Prada Mode Tokyo兩日限定 形塑日式藝術文化體驗
從2019年開始舉辦的Prada Mode，有別於Prada Frame的學術研討論性質，更趨向於以藝術結合音樂的VIP活動。上周Prada Mode則曾移師日本東京，與庭園美術館（Teien Art Museum）合作，不僅是日本的第9次的Prada Mode活動，更邀請到日本知名建築師事務所SANAA的負責人妹島和世與西澤立衛一同參與。
興建於1933年的庭園美術館，最初曾是日本王室住宅，並曾以裝飾藝術風格進行室內設計，並已被指定為日本的國家重要文化遺產，現在更常成為藝術、文化的展館領域。為期兩日、分別於5月12和13日舉辦的第9屆Prada Mode，則由Prada與長期的合作夥伴、知名建築師妹島和世（Kazuyo Sejima）主持與策劃。
妹島和世與西澤立衛所成立的SANAA曾打造過日本的熊野古道博物館、金澤21世紀美術館、托雷多美術館玻璃藝術中心、洛桑聯邦理工學院勞力士學習中心、羅浮宮朗斯分館；其中金澤21世紀美術館更曾獲威尼斯雙年展國際建築展的金獅子獎，SANAA更在2010年獲得建築領域的普利茲克獎，展現出兩人在建築、藝術領域的崇高實力與地位。
在兩日的活動中，東京都庭園美術館被改造為特定的藝術空間，在博物館周圍花園中的藝術裝置由妹島和世所策劃，而臨時的歇亭則位於歐式花園中、以木質帶有弧形輪廓的形式呈現，並由與妹島和世一同成立SANAA建築事務所的西澤立衛（Ryue Nishizawa）所設計。Prada Mode Tokyo並帶來了工作坊、茶道、音樂表演、演講、動態表演，例如討論日本在藝術與環境的融合，甚至包含機器人歌劇、介紹庭園美術館歷史的主題講座，進而強化了Prada與文化、與東京這個國際大都會的連結，也讓與會的VIP都留下了深刻、獨特的文化體驗記憶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言