范少勳化身白馬王子、柯佳嬿詮釋浪漫優雅 重現Ralph Lauren「加州之夢」！

美國時尚品牌Ralph Lauren以「California Dreaming」為主題，在台北晶華酒店總統套房舉辦頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。於是邀請了柯佳嬿、范少勳、黃河和王真琳來演繹新裝，並從即日到5月24日止，開放消費者預約體驗。

Ralph Lauren這季在全球不同市場，都以California Dreaming的概念，選在高級飯店或泳池畔展示春夏系列新品；台灣則以頂級紫標和Double RL系列為主，讓媒體跟VIP搶先鑑賞。受邀前來演繹的柯佳嬿身穿海軍藍露肩上衣搭配白色長裙現身，她說「還蠻喜歡這種優雅浪漫的，而且平常夏天就會穿裙子」，覺得適合自己。穿著象牙白棉麻休閒西裝外套搭配同色短褲的范少勳則提到「我很少會穿這樣，但能在活動上穿成帥帥的很不錯」，短褲造型也不讓他尷尬，「感覺很清涼」。

Ralph Lauren紫標女裝透過剪裁寬鬆的襯衫搭配針織背心、褲裝或是A字裙，傳遞舒適優閒生活魅力。圖／Ralph Lauren提供

另外，近期正在舞台劇演出的黃河則選穿彩色格紋襯衫與白色長褲出席，凸顯俐落率性風格。在「模仿犯」裡有亮眼表現的王真琳則表示「喜歡現在穿的A字裙，而且剪裁很貼身，材質又挺能修飾缺點」。她還聊到先前在劇裡飾演遇害斷手的銀行員，笑說「我朋友見到我都說『你好慘！』」。就如同鑑賞會的主題，Ralph Lauren從南加州海岸線的黃金時刻擷取靈感來打造春夏新品，因此可見奶油色與與象徵日落的金屬光澤，以及呈現海岸生活的藍、白色調。

Double RL系列以重新詮釋粗獷不羈的精神為主軸，推出格紋與丹寧襯衫、刷色牛仔褲、不經修飾且帶有仿舊處理的皮革靴等。圖／Ralph Lauren提供

所以紫標系列的男裝以黃褐色與鼠尾草綠為主，點綴鮮紅色、罌粟橘、紫，搭配經典格紋以及潑漆感的印花單品，帶出加州生活的不羈感。女裝部分透過剪裁寬鬆的襯衫搭配針織背心、褲裝或是A字裙，傳遞舒適優閒生活魅力。穿插金屬絲線面料與喀什米爾羊毛面料單品，點出狩獵度假氛圍。而Double RL系列以重新詮釋粗獷不羈的精神為主軸，推出格紋與丹寧襯衫、刷色牛仔褲、不經修飾且帶有仿舊處理的皮革靴等，融合出在加州曠野冒險生活意象。

美國時尚品牌Ralph Lauren以「California Dreaming」為主題，在台北晶華酒店總統套房舉辦頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供

王真琳出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供

柯佳嬿出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供

黃河出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供