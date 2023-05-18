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范少勳化身白馬王子、柯佳嬿詮釋浪漫優雅 重現Ralph Lauren「加州之夢」！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
（左起）黃河、柯佳嬿、范少勳、王真琳出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供
（左起）黃河、柯佳嬿、范少勳、王真琳出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供

美國時尚品牌Ralph Lauren以「California Dreaming」為主題，在台北晶華酒店總統套房舉辦頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。於是邀請了柯佳嬿、范少勳、黃河和王真琳來演繹新裝，並從即日到5月24日止，開放消費者預約體驗。

Ralph Lauren這季在全球不同市場，都以California Dreaming的概念，選在高級飯店或泳池畔展示春夏系列新品；台灣則以頂級紫標和Double RL系列為主，讓媒體跟VIP搶先鑑賞。受邀前來演繹的柯佳嬿身穿海軍藍露肩上衣搭配白色長裙現身，她說「還蠻喜歡這種優雅浪漫的，而且平常夏天就會穿裙子」，覺得適合自己。穿著象牙白棉麻休閒西裝外套搭配同色短褲的范少勳則提到「我很少會穿這樣，但能在活動上穿成帥帥的很不錯」，短褲造型也不讓他尷尬，「感覺很清涼」。

Ralph Lauren紫標女裝透過剪裁寬鬆的襯衫搭配針織背心、褲裝或是A字裙，傳遞舒適優閒生活魅力。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標女裝透過剪裁寬鬆的襯衫搭配針織背心、褲裝或是A字裙，傳遞舒適優閒生活魅力。圖／Ralph Lauren提供

另外，近期正在舞台劇演出的黃河則選穿彩色格紋襯衫與白色長褲出席，凸顯俐落率性風格。在「模仿犯」裡有亮眼表現的王真琳則表示「喜歡現在穿的A字裙，而且剪裁很貼身，材質又挺能修飾缺點」。她還聊到先前在劇裡飾演遇害斷手的銀行員，笑說「我朋友見到我都說『你好慘！』」。就如同鑑賞會的主題，Ralph Lauren從南加州海岸線的黃金時刻擷取靈感來打造春夏新品，因此可見奶油色與與象徵日落的金屬光澤，以及呈現海岸生活的藍、白色調。

Double RL系列以重新詮釋粗獷不羈的精神為主軸，推出格紋與丹寧襯衫、刷色牛仔褲、不經修飾且帶有仿舊處理的皮革靴等。圖／Ralph Lauren提供
Double RL系列以重新詮釋粗獷不羈的精神為主軸，推出格紋與丹寧襯衫、刷色牛仔褲、不經修飾且帶有仿舊處理的皮革靴等。圖／Ralph Lauren提供

所以紫標系列的男裝以黃褐色與鼠尾草綠為主，點綴鮮紅色、罌粟橘、紫，搭配經典格紋以及潑漆感的印花單品，帶出加州生活的不羈感。女裝部分透過剪裁寬鬆的襯衫搭配針織背心、褲裝或是A字裙，傳遞舒適優閒生活魅力。穿插金屬絲線面料與喀什米爾羊毛面料單品，點出狩獵度假氛圍。而Double RL系列以重新詮釋粗獷不羈的精神為主軸，推出格紋與丹寧襯衫、刷色牛仔褲、不經修飾且帶有仿舊處理的皮革靴等，融合出在加州曠野冒險生活意象。

美國時尚品牌Ralph Lauren以「California Dreaming」為主題，在台北晶華酒店總統套房舉辦頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供
美國時尚品牌Ralph Lauren以「California Dreaming」為主題，在台北晶華酒店總統套房舉辦頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供

王真琳出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供
王真琳出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供

柯佳嬿出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供
柯佳嬿出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供

黃河出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供
黃河出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供

范少勳出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供
范少勳出席Ralph Lauren 2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會。圖／Ralph Lauren提供

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