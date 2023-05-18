台北101高樓經濟新布局「SPACE 88」啟動「饗」下半年開幕

全球疫情解封，迎來商業復甦，為了迎接來自全球的商務人士，台北101辦公大樓的多功能租賃空間「SPACE 88」近日新落成，結合高空景觀、串聯台北101垂直資源的客製化服務與高空餐廳外燴，讓「高樓經濟版圖」迎來全新氣象。

隨著SPACE 88的啟用，台北101全新的高樓經濟的版圖也趨近完整，2021年自「捌伍添第」進駐85樓後，今年高樓景觀餐廳陣容再加入「天空興波」和即將在下半年開幕的饗賓集團最新頂級品牌「饗」，再加上深耕多年的「隨意鳥地方」，讓台北101大樓的高樓經濟，加上知名美食餐廳陣容助力。

踏進SPACE 88大廳，大片的落地窗讓台北101最具代表性的高空美景盡收眼底，總面積約275坪的SPACE 88 共有6個空間可依租用單位的需求彈性使用。從10人的會議到上百人的講座、研討會、發表會、展覽甚至晚宴，從1小時租用到多天包場，滿足租用單位的多元需求。

台北101指出，SPACE 88最大的特色在於客製化服務，能整合台北101的垂直資源，包括高空餐廳、觀景台與購物中心。從過去營運36樓國際會議中心的多年經驗，台北101觀察到活動主辦方幾乎都有外燴的需求，這次在規畫SPACE 88時，特別攜手台北101的知名餐廳，為租用單位提供外燴服務。合作餐廳包含台灣美食代表「鼎泰豐」、世界咖啡冠軍「天空興波」、米其林星級主廚坐鎮的「捌伍添第」、經典義大利菜餐廳「隨意鳥地方」以及即將進駐台北101的「饗賓集團」等，咖啡、餐點都能直送到SPACE 88。